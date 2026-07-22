Verstappen eerlijk over kattenkwaad op Spa: "Misschien krijg ik nu een boete"
Verstappen eerlijk over kattenkwaad op Spa: "Misschien krijg ik nu een boete"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft onthuld dat hij in zijn jongere jaren stiekem het Circuit de Spa-Francorchamps betrad. De coureur van Red Bull Racing vertelt dat hij vroeger met vrienden op crossmotoren over de baan reed en grapt dat hij hoopt dat deze onthulling hem niet alsnog in de problemen brengt.
De opmerkelijke bekentenis volgt kort na de F1 Grand Prix van België, die afgelopen zondag op datzelfde circuit in de Ardennen werd verreden. Verstappen kende daar een sterke race en legde beslag op de derde plaats achter racewinnaar Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Het had zelfs de tweede positie kunnen zijn, als de Ferrari-coureur voor hem niet zo veel geluk had gehad met de timing van een VSC. Ondanks dit bemoedigende podium bezet hij momenteel de zevende stek in het wereldkampioenschap, in een periode waarin zijn Oostenrijkse team kampt met balans- en batterijproblemen aan de RB22.
's Avonds het circuit op
Bij Viaplay blikt Verstappen terug op de periode waarin hij veel tijd doorbracht in de omgeving van het beroemde circuit. "Ik heb best wel veel op de kartbaan gereden, dus je ziet het natuurlijk wel vanaf verschillende plekken. En ik probeerde soms stiekem met vrienden van mij 's avonds het circuit op te rijden", vertelt hij over zijn jeugdjaren. Op de vraag wanneer dit precies plaatsvond, reageerde de in België geboren coureur: "In de karttijd, dus van een jaar of zes tot en met twaalf ofzo."
Hopelijk niet nu nog een boete
Verstappen legt uit dat ze de momenten kozen waarop er geen activiteit was op Spa-Francorchamps. "Ja, als het toch allemaal stil lag..." Vervolgens reden de jonge coureurs met hun eigen tweewielers de kartbaan op, die bij Stavelot en Courbe Paul Frère ligt. "Dan probeer je gewoon stiekem met je crossmotor naar bepaalde punten te rijden." Volgens hem slaagden deze nachtelijke avonturen altijd zonder problemen en werden ze nooit betrapt. "Nee, er is niks gebeurd. Tja, hoe gaan ze je stoppen?", vraagt hij zich hardop af. Verstappen bevestigt lachend dat ze niet alleen de kartbaan opgingen, maar het Circuit de Spa-Francorchamps zelf ook. "Ja! Misschien krijg ik er nu wel een boete voor", grapt hij over zijn acties uit het verleden.
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