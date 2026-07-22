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Verstappen

Verstappen blikt vooruit op GP Hongarije: 'Dán zijn we zo competitief mogelijk'

Verstappen — Foto: © IMAGO

Verstappen blikt vooruit op GP Hongarije: 'Dán zijn we zo competitief mogelijk'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen reist met een goed gevoel af naar de F1 Grand Prix van Hongarije, die komend weekend op het programma staat. De coureur van Red Bull Racing blikt terug op een succesvol optreden in België, waar hij onlangs een nieuwe mijlpaal in zijn carrière wist te bereiken. Op het Circuit de Spa-Francorchamps mocht de Limburger namelijk podiumplaats nummer 130 in de Formule 1 bijschrijven.

Tijdens de meest recente race kwam Verstappen als derde over de streep, achter racewinnaar Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. De laatstgenoemde had geluk met de timing van een VSC om uiteindelijk een plekje te stijgen. Hoe dan ook, P3 zorgde voor tevredenheid binnen de Oostenrijkse renstal, aangezien het team dit seizoen een uitdagende periode doormaakt onder de nieuwe technische reglementen. "Spa was een positieve race voor ons: alles verliep vrij soepel gedurende het hele weekend en het was mooi om met het team de 130e podiumplaats te behalen", zo blikt de viervoudig wereldkampioen terug op de wedstrijd in de Ardennen.

Vliegende start is cruciaal

Aankomend weekend wacht echter een compleet andere uitdaging op de Hungaroring nabij Boedapest. "Hongarije is de laatste race voor de zomerstop, dus de laatste push", vervolgt Verstappen. "Het is een totaal ander circuit en een andere lay-out vergeleken met Spa en het is afwachten hoe alles samenkomt. We moeten ervoor zorgen dat we de juiste afstelling van de auto vinden. Dat maakt een groot verschil hoe je het weekend begint en hopelijk beginnen we met een vliegende start, zodat we zo competitief mogelijk kunnen zijn", legt de Red Bull-coureur uit.

Naast de technische uitdagingen op de bochtige baan, krijgt het Formule 1-veld mogelijk ook te maken met regen. Dat zou voor het eerst zijn sinds de shakedown op Barcelona-Catalunya in januari. Alleen voor de zondag wordt neerslag verwacht. Desondanks kijkt de kopman van Red Bull uit naar het evenement, mede dankzij de aanwezige toeschouwers. "We krijgen altijd geweldige support van de fans in Hongarije, dus we kijken ernaar uit", besluit Verstappen.

Voor Red Bull Racing wordt het belangrijk om in Boedapest de aansluiting te vinden bij de concurrentie, aangezien Mercedes en Ferrari momenteel de dienst uitmaken in het constructeurskampioenschap. De prestaties van Verstappen op de Hungaroring waren de afgelopen jaren wisselvallig. Waar de Nederlander in 2023 nog dominant naar de overwinning reed, moest hij vorig jaar genoegen nemen met een negende plaats.

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