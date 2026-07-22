Volgens Helmut Marko, de voormalig Red Bull-hoofdadviseur, is zijn relatie met Max Verstappen tegenwoordig vooral gericht op zaken buiten de Formule 1. De Oostenrijker stelt dat de viervoudig wereldkampioen geen advies meer nodig heeft en dat hun gesprekken vaker over huisdieren of eten gaan dan over de tegenvallende prestaties op de baan.

Aan het einde van 2025 legde de inmiddels 83-jarige Marko zijn taken als hoofdadviseur bij de renstal uit Milton Keynes neer. Tegenwoordig bekleedt hij een ceremoniële functie als ambassadeur van de Red Bull Ring, naast dat hij bezig is met zijn hotels. Hoewel de Limburger inmiddels de zevende plaats in het wereldkampioenschap bezet en de RB22-bolide met de nieuwe Red Bull Ford-motor flink tekortschiet ten opzichte van de afgelopen seizoenen, blijft Verstappen het onderlinge contact met Marko behouden. De gesprekken gaan echter zelden nog over bijvoorbeeld de afstelling van de auto.

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Geen advies meer nodig

Omdat de resultaten op het circuit momenteel tegenvallen, kiezen de twee er bewust voor om het racen even te laten rusten, wanneer zij elkaar spreken. Marko benadrukt dat Verstappen inmiddels genoeg ervaring heeft opgebouwd. "Hij is nu een viervoudig kampioen, dus hij heeft geen enkel advies meer nodig", stelt hij in een interview met AUTOhebdo. "We hebben af en toe contact, we kletsen zo nu en dan. Maar als de auto niet competitief is, praten we over onze katten. Die van mij plast het hele huis onder. Hij heeft er ook één die precies hetzelfde doet!"

Verstappen doet alles perfect

Naast gedeelde problemen met huisdieren, is Marko ook onder de indruk van de kennis die de coureur buiten de autosport bezit. Tijdens een gezamenlijke uitje ontdekte de voormalig leidsman van het juniorprogramma een hele andere kant van Verstappen. "Ik heb een paar dagen met hem in Dubai doorgebracht en hij was degene die de maaltijden bestelde", aldus de man uit Graz. Het verbaasde hem hoe goed Verstappen op de hoogte was van de culinaire wereld in het emiraat. "Hij kent de lokale specialiteiten, hij weet welke pasta de beste is, het is ongelooflijk. Hij weet alles, hij weet waar je het beste eten kunt vinden, de beste plek. En ook in andere sporten, hij weet wie de beste voetbalcoach is. Wat hij ook doet, hij doet het perfect."

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