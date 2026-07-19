Er is altijd veel te doen rondom de nationaliteit van Max Verstappen, die natuurlijk onder de Nederlandse vlag rijdt in de Formule 1. De Limburger zag echter het levenslicht in Hasselt, België. Bovendien is zijn moeder, Sophie Kumpen, een Belg. Verstappen legt nu voor eens en altijd uit hoe hij dat zelf ziet.

Het Formule 1-circus is dit weekend neergestreken op Spa-Francorchamps voor de Grand Prix van België, een evenement dat de coureur steevast als een van zijn thuisraces beschouwt. Niet gek, want Verstappen zag op 30 september 1997 het levenslicht in het Belgische Hasselt. Vanaf de start van zijn loopbaan in de top van de motorsport rijdt Verstappen onder de Nederlandse vlag, waardoor hij automatisch ook altijd bestempeld wordt als Nederlander. Voor de Red Bull-coureur zelf blijkt dat nu toch wat anders te zitten.

Artikel gaat verder onder video

50/50

Door het Belgische Play Sports gevraagd naar hoeveel Belg er nog in hem zit, is het antwoord van Verstappen echter stellig. "Is 50/50 hè", aldus de Limburger. Hij legt uit dat de verschillen voor hem heel natuurlijk aanvoelen, vooral wanneer hij tijd doorbrengt met de kant van zijn moeder. "Voor mij, als ik weer mijn moeder zie of de familie in het algemeen, is dat gewoon normaal. De spraak verschilt tussen Vlaams en Nederlands, dus dat blijft altijd zo", verklaart de Red Bull-coureur. De band met de grensstreek is de afgelopen week extra benadrukt door familieomstandigheden. Afgelopen zaterdag vond het huwelijk van zijn zus Victoria plaats op landgoed Château Neercanne in Maastricht, waar Verstappen samen met zijn vriendin Kelly Piquet aanwezig was. In de dagen daarna bracht de viervoudig wereldkampioen in alle rust tijd door in zijn voormalige woonplaats Maaseik.

België voelt als thuis

Die grensregio voelt voor de coureur nog altijd als thuis. "De familie woont sowieso in België, dus dan kom je in Maaseik altijd terug", vertelt hij. "Ik heb dinsdag ook nog even gepadeld in Maaseik met vrienden en familie. Na de trouwerij, dat was dan in Maastricht, net over de grens. Je bent het altijd wel gewend om snel weer in België te zijn of net over de grens in Nederland", sluit Verstappen af. Dat de Limburger een sterke connectie heeft met België, is een feit. Hij werd zoals gezegd geboren in Hasselt, groeide op in Maaseik en bezit de dubbele nationaliteit. Bovendien komt een aanzienlijk deel van zijn race-DNA van zijn Belgische familie, aangezien zijn moeder op wereldniveau succesvol was in de kartsport. Ondanks dat hij onder een Nederlandse licentie rijdt, blijft de invloed van de zuiderburen daarmee onmiskenbaar aanwezig in het leven van Verstappen.

Gerelateerd