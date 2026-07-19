Nog ruim een uurtje voordat de Grand Prix van België op het legendarische Spa-Francorchamps van start gaat. Kimi Antonelli mag zo dadelijk vanaf pole position vertrekken en doet dat naast Max Verstappen. Kan de Nederlander om de zege knokken of moet hij vooral in de spiegels gaan kijken? Om 15.00 uur gaan we het zien!

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