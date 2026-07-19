De F1 Grand Prix van België zit erop. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Andrea Kimi Antonelli heeft de race op het Circuit de Spa-Francorchamps op zijn naam geschreven. Hij versloeg de Ferrari van Charles Leclerc en de Red Bull van Max Verstappen. Zijn voorsprong in het kampioenschap is van 25 naar 45 punten gegaan, mede dankzij een teleurstellende vierde positie van Lewis Hamilton en de uitvalbeurt van de andere Mercedes van George Russell. De laatstgenoemde is woest, niet omdat hij door de touché van Hamilton de strijd moest staken, maar vanwege de batterijproblemen. Ondertussen is Ferrari flink op de bon gegaan na een incident met een monteur en zou Red Bull een overnamebod hebben afgewezen.

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'Red Bull wijst overnamebod van drie miljard dollar op Racing Bulls af'

Red Bull heeft volgens The Times een overnamebod op zusterteam Racing Bulls afgeslagen. Het bod werd begeleid door Dean Attew, een voormalig adviseur van ex-Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone, en Andrew Harriott via een investeringsfonds uit Abu Dhabi. Het zou gaan om een bedrag van 3 miljard dollar, dat Red Bull naar verluidt zou hebben afgeslagen. Lees hier het hele artikel over de toekomst van het tweede Red Bull-team in de Formule 1.

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Russell oneens met straf voor Hamilton en wijst Mercedes als schuldige van crash aan

Voor George Russell was de F1 Grand Prix van België er eentje om te vergeten. Hij werd in de openingsronde uitgeschakeld en dat zal de Mercedes-coureur heel veel pijn doen in de strijd om het wereldkampioenschap. Lewis Hamilton werd bestraft, maar Russell komt juist voor hem op en geeft zijn eigen team de schuld. "Ik had een prima start, kwam goed door de eerste bocht en ik zat vlak achter Verstappen. Maar om wat voor reden dan ook besloot de batterij om niet op te laden bij bocht één", begon Russell tegenover GPFans. "Dus ik kwam de eerste bocht uit, de batterij laadde niet op en toen had ik 35 procent minder over. Ik had ook nog eens een probleem met de boost en de turbo hielp niet mee, dus ik had nul vermogen." Lees hier het hele artikel over George Russell die woest is op zijn eigen team.

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Antonelli profiteert optimaal van pech Russell: 'Heb wat geluk gehad vandaag'

Andrea Kimi Antonelli heeft in België het hoofd koel gehouden en is als overwinnaar over de streep gekomen. De Italiaan leidde de race vanaf het begin, verloor die koppositie tijdens de Virtual Safety Car-periode, maar wist Charles Leclerc in de slotfase toch weer terug te pakken. "Het is goed om weer bovenaan te staan, na een paar moeilijke races. Het was een race waarvoor ik wel echt moest knokken. We verloren die eerste plaats vanwege de Virtual Safety Car, maar we wisten weer terug te komen. Dat was een pittige overwinning, want Charles was echt snel." Lees hier het hele artikel over Andrea Kimi Antonelli na zijn overwinning.

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Leclerc na verlies overwinning GP België aan Antonelli: 'Híer worstelde ik mee'

Charles Leclerc was na afloop van de F1 Grand Prix van België overtuigd dat een overwinning binnen handbereik lag. De Ferrari-coureur eindigde op het Circuit de Spa-Francorchamps als tweede, achter racewinnaar Andrea Kimi Antonelli. Ondanks het mislopen van de hoogste podiumtrede kijkt de Monegask met een positief gevoel terug op de wedstrijd en de prestaties van zijn bolide. "Ik geloofde tot het einde in de overwinning", vertelde de huidige nummer vier in het wereldkampioenschap. "We hadden natuurlijk een beetje geluk met de VSC op het juiste moment voor ons", erkende hij. Toch was het volgens hem niet alleen geluk dat Ferrari naar voren bracht. "De pace was relatief sterk." Lees hier het hele artikel over Charles Leclerc die reageert op zijn tweede plaats.

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Verstappen benadrukt opnieuw gevaar van huidige F1-reglementen: 'Bijna een vliegtuigongeluk'

Max Verstappen kende een hectische openingsfase tijdens de F1 Grand Prix van België. In de eerste ronde probeerde de Red Bull-coureur de leiding te behouden in een direct gevecht met Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Hij kampte echter al gauw met een lege batterij en moest naar eigen zeggen alles op alles zetten om een zware crash te voorkomen. "Ik had duidelijk te veel energie verbruikt van bocht één tot bocht twee", begon Verstappen tegenover onder andere GPFans. "Toen ik door Eau Rouge ging, was mijn batterij leeg en wist ik dat het een lastige rit naar Les Combes zou worden." Hij hield er al rekening mee dat hij zijn positie zou verliezen aan de Mercedes van kampioenschapsleider Antonelli. "Ik verwachtte natuurlijk dat Kimi voorbij zou komen. Toen keek ik in mijn spiegel en zag ik gewoon een rode raket aankomen." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die zich bij de start in een hachelijke positie bevond.

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Ferrari krijgt giga-straf na aangereden monteur en FIA komt met verdere eisen

Lewis Hamilton kwam als vierde over de streep in de F1 Grand Prix van België. Er hing echter een vraagteken boven het resultaat. De Ferrari-coureur werd namelijk onderzocht voor een unsafe release, nadat een monteur door de scharlakenrode bolide werd geraakt. De stewards van de FIA hebben besloten Hamilton niet te bestraffen, maar het team wel, en flink ook. Lees hier het hele artikel over de straf voor Ferrari na een incident met een monteur.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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