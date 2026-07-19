Leclerc na verlies overwinning GP België aan Antonelli: 'Híer worstelde ik mee'

Charles Leclerc was na afloop van de F1 Grand Prix van België overtuigd dat een overwinning binnen handbereik lag. De Ferrari-coureur eindigde op het Circuit de Spa-Francorchamps als tweede, achter racewinnaar Andrea Kimi Antonelli. Ondanks het mislopen van de hoogste podiumtrede kijkt de Monegask met een positief gevoel terug op de wedstrijd en de prestaties van zijn bolide.

Tijdens de race in de Ardennen nam Leclerc halverwege de leiding over. De coureur van de Italiaanse renstal profiteerde daarbij optimaal van een gunstig getimede Virtual Safety Car-fase. Er waren meerdere neutralisaties, eerst vanwege de crash tussen George Russell en Lewis Hamilton, en daarna voor marshals die de baan op moesten om grind te vegen of brokstukken op de pakken. In de laatste tien ronden moest Leclerc echter buigen voor de superieure snelheid van de Mercedes van Antonelli, waardoor hij genoegen moest nemen met de tweede plaats, vlak voor Max Verstappen.

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Stap vooruit voor Ferrari

Leclerc benadrukt na de race dat hij de hoop op de zege lang in leven hield. "Ik geloofde tot het einde in de overwinning", vertelt de huidige nummer vier in het wereldkampioenschap. "We hadden natuurlijk een beetje geluk met de VSC op het juiste moment voor ons", erkent hij. Toch was het volgens hem niet alleen geluk dat Ferrari naar voren bracht. "De pace was relatief sterk."

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Helemaal vlekkeloos verliep de middag op Spa-Francorchamps echter niet. Vooral op de harde banden kende hij een lastige fase in de SF-26. "Er waren zo'n vijf of zes ronden op de harde band waarin ik worstelde met de vooras, en daarna kwam het weer een beetje terug." Desondanks ziet hij duidelijke progressie. "Ik voelde me beter in de auto. Er is nog steeds wat werk te doen, maar het is zeker een stap vooruit", concludeert hij tevreden.

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