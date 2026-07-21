Coronel weet waar toekomst Verstappen ligt: "100 procent!"

Tom Coronel is er heilig van overtuigd dat Max Verstappen zijn toekomst verbindt aan Red Bull Racing. Ondanks de aanhoudende geruchten over een mogelijk vertrek vanwege de tegenvallende prestaties in het huidige Formule 1-seizoen, ziet de analist de viervoudig wereldkampioen niet van renstal wisselen. In het SBS6-programma De Oranjezomer sprak Coronel duidelijke taal over de contractsituatie van de Nederlander.

Verstappen kent een uiterst moeizaam jaar in de koningsklasse van de autosport. Na de onlangs verreden Grand Prix van België bezet de coureur momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Omdat Verstappen niet in de top van het klassement staat, is er een prestatieclausule in zijn tot medio 2028 lopende contract geactiveerd. Dit wakkert de speculaties over een overstap naar concurrenten als McLaren of Mercedes aan, mede omdat de door Red Bull Ford Powertrains aangedreven RB22 kampt met balans- en motorproblemen. Toch maakt Coronel zich geen zorgen over een vertrek.

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Coronel geniet van felheid bij Verstappen

Tijdens de uitzending van De Oranjezomer, dat deze maand in het teken staat van onder meer de Europese Formule 1-races, liet Coronel er geen twijfel over bestaan. Op de vraag hoe groot de kans is dat Verstappen bij Red Bull Racing blijft, was het antwoord stellig. "Hij blijft. Honderd procent", zo reageerde de Viaplay-analist. "Ja, dit team is helemaal gemaakt voor hem."

Coronel verwacht beter Red Bull na de zomerstop

Coronel denkt ook dat het zuurste gedeelte van de appel dit seizoen wel voorbij is voor Verstappen en Red Bull. "Het is wel Red Bull-eigen om na de zomerstop echt met een mokerslag terug te komen. Dat hebben we vorig jaar gezien, toen stond ie 100 punten achter en verloor hij uiteindelijk het kampioenschap op twee puntjes. Dus nee, die zullen nooit stoppen."

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