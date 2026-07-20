F1 Driver Of The Day 2026: Leclerc verliest zege GP België aan Antonelli, maar wint publieksprijs
F1 Driver Of The Day 2026: Leclerc verliest zege GP België aan Antonelli, maar wint publieksprijsMaak ons je Google-favoriet
Net als de voorgaande jaren kunnen de fans ook tijdens iedere race van het Formule 1-seizoen 2026 weer stemmen op hun Driver Of The Day. In dit artikel houden we je het hele jaar op de hoogte van hoe de verhoudingen ervoor staan.
De zogenaamde Driver Of The Day Award is een officiële eretitel vanuit de Formule 1 en werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd. Het gaat hierbij niet om wie de race heeft gewonnen of om wie de snelste auto heeft, maar om wie volgens de fans het best heeft gepresteerd gezien de uitdagingen die hij moest overwinnen.
Leclerc beloond met publieksprijs
Charles Leclerc heeft voor het eerst dit seizoen twee podiums op rij te pakken. De fans waren duidelijk onder de indruk van het feit dat hij voor Max Verstappen eindigde in België en beloonden de Ferrari-coureur met de bekroning tot Driver of the Day. Hij kreeg 17.7% van de stemmen. Andrea Kimi Antonelli, die als winnaar over de streep kwam op Spa-Francorchamps, kreeg 13.8% van de stemmen. Isack Hadjar verreed een fantastische inhaalrace en kreeg 13.4% van de stemmen voor Max Verstappen (12.8%) en Lando Norris (11.6%).
Driver Of The Day 2026
|Race
|Driver Of The Day
|Finishpositie
|Stemmen
|GP Australië
|Max Verstappen
|6
|30.0%
|GP China
|Kimi Antonelli
|1
|23.4%
|GP Japan
|Oscar Piastri
|2
|27.4%
|GP Miami
|Max Verstappen
|5
|26.3%
|GP Canada
|Lewis Hamilton
|2
|27.7%
|GP Monaco
|Kimi Antonelli
|1
|22.4%
|GP Barcelona-Catalonië
|Lewis Hamilton
|1
|51.9%
|GP Oostenrijk
|Max Verstappen
|2
|39.6%
|GP Groot-Brittannië
|Charles Leclerc
|1
|26.8%
|GP België
|Charles Leclerc
|2
|17.7%
|GP Hongarije
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|GP Nederland
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|GP Italië
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|GP Spanje
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|GP Azerbeidzjan
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|GP Singapore
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|GP Verenigde Staten
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|GP Mexico-Stad
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|GP São Paulo
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|GP Las Vegas
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|GP Qatar
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|GP Abu Dhabi
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Hoe wordt de Driver Of The Day gekozen?
De titel van Driver Of The Day gaat na afloop van iedere race naar de coureur die de meeste stemmen heeft gekregen vanuit de fans. Stemmen kan vlak na de start van de race tot de slotfase van de race.
Hoe kan je stemmen op Driver Of The Day?
Stemmen op jouw favoriete coureur is heel eenvoudig. Je gaat naar de officiële stempagina van de Formule 1 en brengt jouw stem uit.
Krijgt de Driver Of The Day een prijs?
Coureurs krijgen geen prijs of financiële bonus voor het worden van Driver Of The Day. Het is simpelweg een blijk van erkenning voor de prestaties van een coureur door het publiek.
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