Met de F1 Grand Prix van België achter ons, richten we onze blikken nu op de wedstrijd in Hongarije. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

George Russell was de eerste uitvaller op Spa-Francorchamps, terwijl Andrea Kimi Antonelli de wedstrijd op zijn naam schreef. Mercedes-teambaas Toto Wolff kreeg vooral vragen over Russell en moest tegenover de media ingrijpen om ook nog vragen over Antonelli te krijgen. De jonge Italiaan was vanaf de pole position begonnen, en uit de telemetrie blijkt hoe rap de zilveren bolide is ten opzichte van de Red Bull van Max Verstappen. Ondertussen klaagt Oscar Piastri over de huidige reglementen, heeft een Formule 2-team een bizarre regel overtreden met zware gevolgen en heeft Red Bull naar verluidt de opvolger voor Helmut Marko gevonden. Helaas kregen we vandaag het spijtige nieuws dat een teambaas uit de Formule E plotseling is overleden.

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'Red Bull vindt opvolger voor Marko en kaapt topman bij Mercedes weg'

Mercedes verliest een belangrijke schakel aan de concurrentie nu Gwen Lagrue naar verluidt de overstap maakt naar Red Bull Racing. De Fransman zou bij de energiedrankfabrikant de leiding krijgen over het talentenprogramma. Daarmee fungeert de scout in de praktijk als de vervanger van Helmut Marko, die eind vorig jaar met pensioen ging. Het is vooralsnog onduidelijk wanneer de transfer precies zijn beslag krijgt. Momenteel onderhandelen Mercedes en Red Bull over een akkoord om de doorlopende verbintenis van de adviseur voortijdig te ontbinden, meldt het doorgaans betrouwbare BBC. Lees hier het hele artikel over de opvolger voor Helmut Marko.

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Wolff grijpt in na Russell-vragenvuur: 'Kan de microfoon naar de Italianen?'

Tijdens het persmoment na afloop van de Grand Prix van België was Toto Wolff duidelijk niet gediend van het eenzijdige vragenvuur vanuit de aanwezige media, waaronder GPFans. Hoewel Kimi Antonelli de race op Spa-Francorchamps op zijn naam had geschreven, ging de aandacht in de motorhome van Mercedes aanvankelijk uitsluitend uit naar teamgenoot George Russell, waarna hij ingreep. "Kun je de Italianen wat meer de microfoon geven?", zo zei hij enigszins grappend, maar met een serieuze ondertoon. Daarmee wilde de Oostenrijker aangeven dat er meer vragen over de negentienjarige winnaar moesten komen in plaats van over zijn uitgevallen collega. Lees hier het hele artikel over Toto Wolff na de Grand Prix van België.

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Formule E-teambaas Cyril Blais (43) plotseling overleden

De autosportwereld is opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Cyril Blais, de teambaas van het Citroën Formule E-team. De promotor van de elektrische raceklasse bracht het droevige nieuws maandag via een officiële verklaring naar buiten, nadat de teams zondagochtend intern al op de hoogte waren gesteld. Blais is afgelopen week onverwachts overleden op slechts 43-jarige leeftijd. Lees hier het hele artikel over het plotselinge overlijden van de Citroën-teambaas.

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F2-team betrapt op merkwaardige overtreding met diskwalificatie en puntenaftrek tot gevolg

De FIA heeft op de zondag van de Grand Prix van België hard toegeslagen. In het Formule 2-kampioenschap is namelijk een diskwalificatie en een enorme boete uitgedeeld. Noel León van Campos Racing is uit de resultaten van de hoofdrace geschrapt, nadat een gast van de renstal tijdens een rode vlag-situatie, voor de crash van Laurens van Hoepen, in de pitstraat werd betrapt met illegale communicatieapparatuur. Lees hier het hele artikel over de diskwalificatie en puntenaftrek in de FIA Formule 2.

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Piastri sluit zich aan bij "klote" klachten Verstappen: "Waardeloze manier van racen"

Oscar Piastri sluit zich aan bij eerdere klachten van Max Verstappen en vindt de huidige manier van racen uiterst frustrerend, nadat hij tijdens de F1 Grand Prix van België veel tijd verloor door de werking van zijn hybridesysteem. De lange rechte stukken op het Circuit de Spa-Francorchamps trokken de batterij van zijn bolide razendsnel leeg. De McLaren-coureur vindt dat uitslagen te veel bepaald worden door computers. "Het is klote. Ik kan het niet echt anders verwoorden dan dat", stelt hij tegenover onder andere GPFans. "Wanneer uitslagen worden bepaald door computers die zich wel of niet op de juiste manier gedragen, is dat een behoorlijk waardeloze manier van racen." Lees hier het hele artikel over de klachten van Oscar Piastri na de Grand Prix van België.

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Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes

Eerder dit seizoen werd door de FIA bepaald dat Red Bull Ford de benchmark is op het gebied van de power units. Dit betekent dat de krachtbron waarmee Max Verstappen rijdt, geen upgrades mag krijgen. De Q3-ronden voor de F1 Grand Prix van België laten echter opnieuw zien dat het ADUO-reglement klinkklare onzin is en Red Bull Racing op oneerlijke wijze behandeld wordt ten opzichte van Mercedes en Ferrari. We pakken de data van Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli erbij. Lees hier het hele artikel over het opmerkelijke verschil tussen Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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