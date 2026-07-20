Formule E-teambaas Cyril Blais (46) plotseling overleden

De autosportwereld is opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Cyril Blais, de teambaas van het Citroën Formule E-team. De promotor van de elektrische raceklasse bracht het droevige nieuws maandag via een officiële verklaring naar buiten, nadat de teams zondagochtend intern al op de hoogte waren gesteld. Blais is afgelopen week onverwachts overleden op slechts 46-jarige leeftijd.

De topman was een zeer gerespecteerd figuur binnen de paddock, waar hij al bijna tien jaar werkzaam was. Blais stond aan het roer van de Monaco Sports Group (MSG), de organisatie die de afgelopen drie seizoenen operationeel verantwoordelijk was voor de renstallen van Maserati en later Citroën. Voordat hij in het najaar van 2023 werd gepromoveerd tot teambaas als opvolger van James Rossiter, werkte hij onder meer als engineer bij Mahindra. Zijn wortels in de autosport lagen echter nog dieper: na het behalen van een master in voertuigdynamica was hij in de Formule 3 en Formule 2 actief voor teams als Manor Motorsport en Arden.

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Formule E-gemeenschap reageert verslagen op verlies

Het overlijden van de teambaas heeft tot veel verdriet geleid bij de betrokken partijen. "Monaco Sports Group (MSG), operator van het Citroen Racing Formula E Team, Citroen, Stellantis Motorsport, de FIA en de voltallige Formule E-gemeenschap zijn diep bedroefd om het overlijden van teambaas Cyril Blais te bevestigen", zo luidt de officiële verklaring. Ook Jeff Dodds reageerde emotioneel op het nieuws. "We zijn gebroken door het verlies van onze collega en vriend Cyril, en onze oprechte gedachten en condoleances gaan uit naar zijn familie, geliefden en iedereen die hem kende", liet hij optekenen. Dodds sprak van een verwoestend verlies en benadrukte dat de paddock elkaar steunt in deze zware tijd.

Onder de leiding van Blais boekte de renstal verschillende opmerkelijke successen. Zo wist Maximilian Günther, met wie de voormalig engineer eerder al samenwerkte in de Formule 2, een historische overwinning te boeken tijdens de allereerste E-Prix van Tokio. Ook loodste hij het team door een belangrijke overgangsfase toen Maserati in september vorig jaar transformeerde tot Citroën Racing. In die nieuwe hoedanigheid vierde het team eerder dit jaar nog een overwinning met Nick Cassidy in Mexico-Stad. Blais was recentelijk nog bezig met het overzien van de verhuizing van de operationele afdeling van Monaco naar de Stellantis-faciliteit in Satory.

Eerbetoon aan Cyril Blais tijdens Tokyo E-Prix

Om stil te staan bij de enorme impact die Blais heeft gehad op het team en de sport, zal er komend weekend uitgebreid bij zijn overlijden worden stilgestaan. "Om zijn immense bijdrage aan de sport te eren, zullen het Citroen Racing Formula E Team en de bredere Formule E-gemeenschap dit weekend tijdens de Tokyo E-Prix eer betonen aan Cyrils nagedachtenis en ongelooflijke nalatenschap", aldus Dodds.

GPFans wenst alle nabestaanden, vrienden en collega's van Blais ontzettend veel sterkte in de komende tijd.

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