Verstappen blikt terug op podium in België: 'Had met Charles kunnen vechten'

Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens terug op de Grand Prix van België. De coureur van Red Bull Racing kwam op het circuit van Spa-Francorchamps als derde over de streep, maar had het gevoel dat er meer in het vat had gezeten als hij niet was benadeeld door de Virtual Safety Car. Desondanks is de drievoudig wereldkampioen te spreken over de algehele snelheid van zijn bolide.

De Nederlander mocht de race in de Ardennen vanaf de tweede positie aanvangen, direct naast polesitter Kimi Antonelli. Hoewel Verstappen bij de start direct de leiding greep, moest hij deze op het Kemmel Straight alweer afstaan aan de ontketende Mercedes van de uiteindelijke racewinnaar. Later ging ook de Ferrari van Charles Leclerc aan hem voorbij via een VSC. Uiteindelijk kwam de Red Bull-rijder met een achterstand van ruim elf seconden als derde over de streep. Daarmee noteerde hij zijn derde podiumplaats van dit seizoen. Ontevreden was Verstappen dan ook niet, al heerste er ook het gevoel dat er meer in had gezeten.

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Red Bull presteerde beter, gevecht met Leclerc bleef uit

"Ja, waarschijnlijk wel. Ik denk dat het weekend over het algemeen vrij soepel voor ons verliep", reageert Verstappen op de vraag of de auto beter presteerde dan vooraf werd verwacht. Het team was dit weekend teruggekeerd naar een conventioneler vleugelontwerp. "De auto zat meteen in een goed venster, dus ik denk dat dat enorm helpt. Om eerlijk te zijn hadden we vandaag een beetje pech met de VSC, anders had ik mogelijk met Charles kunnen vechten", stelt de coureur. De bewuste neutralisatie vond plaats in de twintigste ronde, nadat er brokstukken op de baan lagen die door marshals verwijderd moesten worden.

Naast de ongelukkige timing van de neutralisatie, kampte Verstappen ook met de afstelling van zijn materiaal tijdens het middelste gedeelte van de wedstrijd. "De tweede stint was net iets slechter dan ik had gehoopt. De balans was lange tijd tijdens die stint niet waar ik hem wilde hebben, waardoor ik in de eerste helft te veel tijd verloor", legt hij uit.

Podium goed resultaat voor Verstappen

Ondanks de verloren tijd en het feit dat hij dit jaar nog altijd wacht op zijn eerste overwinning, overheerst de tevredenheid. "Maar om hier op het podium te staan, is voor ons een goed resultaat", besluit de drievoudig wereldkampioen. In de strijd om de wereldtitel bezet hij momenteel de zevende plaats met 91 punten, ver achter kampioenschapsleider Antonelli die na zijn overwinning op 204 punten staat.