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Hamilton in red Ferrari jacket holding F1 mic with hand on his face in front of black, yellow and red Belgian flag background

Giga-straf voor Ferrari na aanrijding monteur door Hamilton na F1 GP België | GPFans News

2 reacties

Giga-straf voor Ferrari na aanrijding monteur door Hamilton na F1 GP België | GPFans News

Redactie
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Het F1 team van Ferrari is hard aangepakt door de FIA na het incident waarbij Lewis Hamilton tijdens een pitstop een monteur raakte. Daarnaast waarschuwde Max Verstappen opnieuw voor de gevaren van de huidige F1-reglementen na een bijna-crash in de openingsronde. Ondertussen deed Andrea Kimi Antonelli uitstekende zaken in het WK door zijn voorsprong verder uit te bouwen.

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