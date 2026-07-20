Giga-straf voor Ferrari na aanrijding monteur door Hamilton na F1 GP België | GPFans News

Het F1 team van Ferrari is hard aangepakt door de FIA na het incident waarbij Lewis Hamilton tijdens een pitstop een monteur raakte. Daarnaast waarschuwde Max Verstappen opnieuw voor de gevaren van de huidige F1-reglementen na een bijna-crash in de openingsronde. Ondertussen deed Andrea Kimi Antonelli uitstekende zaken in het WK door zijn voorsprong verder uit te bouwen.

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