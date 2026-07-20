Lewis Hamilton vindt dat hij weinig kon doen aan het incident in de pitstraat tijdens de Grand Prix van België. De zevenvoudig wereldkampioen stelt dat hij simpelweg reageerde op de signalen die hij kreeg en wijst naar zijn team als hoofdverantwoordelijke voor de onveilige situatie.

Tijdens de race van afgelopen zondag eindigde de Brit als vierde, maar de wedstrijd werd voor hem overschaduwd door een hachelijk moment tijdens een pitstop. Bij het wegrijden raakte hij een monteur van zijn team. De autosportbond FIA oordeelde na afloop dat de rijder zelf geen schuld had aan het voorval. Scuderia Ferrari ontving daarentegen een boete van 30.000 euro, waarvan 10.000 euro voorwaardelijk, wegens een zogeheten 'unsafe release'.

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Niet zijn schuld

In een reactie op het voorval legt de Ferrari-coureur uit hoe de situatie vanuit de cockpit verliep. "Ik reed weg toen het licht op groen sprong", verklaart Hamilton. Hij benadrukt dat een coureur in zo'n situatie afhankelijk is van de aanwijzingen van de pitmuur. "Je kijkt de ene kant op en niet de andere kant. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid daarvoor waarschijnlijk meer bij het team", aldus de routinier na afloop van de toch wel enigszins frustrerende Belgische Grand Prix.

Schrik in de pitstraat

Ondanks dat hij naar de renstal wijst, zat de schrik er goed in bij de 41-jarige coureur. "Toen het gebeurde, zag ik hem en stopte ik direct", vervolgt hij. De gedachten van de ex-Mercedes-rijder gingen direct terug naar een zwaar incident uit het verleden. "Mijn hart zonk me even in de schoenen. Ik moest denken aan het moment dat Kimi een been van iemand brak. Ik ben enorm dankbaar dat hij oké is", besluit de huidige nummer drie van het wereldkampioenschap.

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