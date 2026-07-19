Russell oneens met straf voor Hamilton en wijst Mercedes als schuldige van crash aan
Russell oneens met straf voor Hamilton en wijst Mercedes als schuldige van crash aanMaak ons je Google-favoriet
Voor George Russell was de F1 Grand Prix van België er eentje om te vergeten. Hij werd in de openingsronde uitgeschakeld en dat zal de Mercedes-coureur heel veel pijn doen in de strijd om het wereldkampioenschap. Lewis Hamilton werd bestraft, maar Russell komt juist voor hem op en geeft zijn eigen team de schuld.
Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen en Charles Leclerc streden om de leiding bij de start op het Circuit de Spa-Francorchamps. Daarachter raakten Russell en Hamilton elkaar, waarbij de eerstgenoemde in de grindbak van Les Combes eindigde. De FIA vond dat Hamilton verantwoordelijk was voor de crash en gaven hem een tijdstraf van vijf seconden, die hij tijdens de pitstop moest inlossen. Ondanks dat Russell enorm baalt van de uitvalbeurt, is hij het niet eens met het oordeel van de stewards over de zevenvoudig wereldkampioen.
Russell boos na batterijprobleem
"Ik had een prima start, kwam goed door de eerste bocht en ik zat vlak achter Verstappen. Maar om wat voor reden dan ook besloot de batterij om niet op te laden bij bocht één", vertelt Russell tegenover GPFans. "Dus ik kwam de eerste bocht uit, de batterij laadde niet op en toen had ik 35 procent minder over. Ik had ook nog eens een probleem met de boost en de turbo hielp niet mee, dus ik had nul vermogen. Bovenop de heuvel [bij Raidillon] had ik 0 procent batterij. Het was eerlijk gezegd gevaarlijk. Ik werd opgeslokt door drie auto's en ik had nooit in zo'n positie moeten komen. Daar ben ik het meest boos om."
Russell komt op voor Hamilton
Hij is woest om het feit dat de elektrische motor van Mercedes opnieuw voor problemen zorgde. De Brit vindt niet dat zijn landgenoot Hamilton bestraft hoefde te worden. "Het incident met Lewis... Volgens mij was dat gewoon een race-incident. Hij deed het niet expres. Ja, het was iets meer zijn schuld dan mijn schuld, maar hij deed niet iets roekeloos. Het gebeurde gewoon. Ik ben vooral boos dat ik me überhaupt in die positie vond. Ik ben inmiddels ongevoelig geworden voor de teleurstelling, dus dan weet je dat het zo vaak gebeurt."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
FIA komt met verklaring na crash Russell: dit is waarom Hamilton minder zwaar werd bestraft
- 1 uur geleden
Hamilton rijdt eigen monteur omver in pitstraat en moet vrezen voor zware straf
- 22 minuten geleden
- 1
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"
Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa
Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij"
Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden
Net binnen
Verstappen stelt podiumplek veilig op Spa bij zege van Antonelli en DNF Russell
- 1 uur geleden
- 1
Mekies hoopvol na P3 Verstappen: 'Moeten die laatste twee, drie tienden gaan vinden'
- 16 minuten geleden
- 1
Hamilton rijdt eigen monteur omver in pitstraat en moet vrezen voor zware straf
- 22 minuten geleden
- 1
Wolff vol zelfvertrouwen na overwinning: 'Wij hebben de krachtigste motor'
- 31 minuten geleden
Piastri niet blij met Leclerc: "Blijkbaar mag hij dát doen, dat is goed om te weten"
- 49 minuten geleden
FIA komt met verklaring na crash Russell: dit is waarom Hamilton minder zwaar werd bestraft
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP
- 10 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni