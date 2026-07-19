Voor George Russell was de F1 Grand Prix van België er eentje om te vergeten. Hij werd in de openingsronde uitgeschakeld en dat zal de Mercedes-coureur heel veel pijn doen in de strijd om het wereldkampioenschap. Lewis Hamilton werd bestraft, maar Russell komt juist voor hem op en geeft zijn eigen team de schuld.

Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen en Charles Leclerc streden om de leiding bij de start op het Circuit de Spa-Francorchamps. Daarachter raakten Russell en Hamilton elkaar, waarbij de eerstgenoemde in de grindbak van Les Combes eindigde. De FIA vond dat Hamilton verantwoordelijk was voor de crash en gaven hem een tijdstraf van vijf seconden, die hij tijdens de pitstop moest inlossen. Ondanks dat Russell enorm baalt van de uitvalbeurt, is hij het niet eens met het oordeel van de stewards over de zevenvoudig wereldkampioen.

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Russell boos na batterijprobleem

"Ik had een prima start, kwam goed door de eerste bocht en ik zat vlak achter Verstappen. Maar om wat voor reden dan ook besloot de batterij om niet op te laden bij bocht één", vertelt Russell tegenover GPFans. "Dus ik kwam de eerste bocht uit, de batterij laadde niet op en toen had ik 35 procent minder over. Ik had ook nog eens een probleem met de boost en de turbo hielp niet mee, dus ik had nul vermogen. Bovenop de heuvel [bij Raidillon] had ik 0 procent batterij. Het was eerlijk gezegd gevaarlijk. Ik werd opgeslokt door drie auto's en ik had nooit in zo'n positie moeten komen. Daar ben ik het meest boos om."

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Russell komt op voor Hamilton

Hij is woest om het feit dat de elektrische motor van Mercedes opnieuw voor problemen zorgde. De Brit vindt niet dat zijn landgenoot Hamilton bestraft hoefde te worden. "Het incident met Lewis... Volgens mij was dat gewoon een race-incident. Hij deed het niet expres. Ja, het was iets meer zijn schuld dan mijn schuld, maar hij deed niet iets roekeloos. Het gebeurde gewoon. Ik ben vooral boos dat ik me überhaupt in die positie vond. Ik ben inmiddels ongevoelig geworden voor de teleurstelling, dus dan weet je dat het zo vaak gebeurt."

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