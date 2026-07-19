Toto Wolff vindt het nog te vroeg om teamorders in te voeren ten gunste van WK-leider Andrea Kimi Antonelli. De teambaas van Mercedes stelt dat de formatie de coureurs voorlopig vrij laat racen, ondanks dat de achterstand van George Russell in de puntenstand flink is gegroeid na zijn uitvalbeurt tijdens de F1 Grand Prix van België.

De situatie binnen het team uit Brackley is na het raceweekend op het Circuit de Spa-Francorchamps aanzienlijk veranderd. Antonelli wist de wedstrijd namelijk vanaf pole position te winnen, terwijl Russell in de openingsronde bij Les Combes in botsing kwam met Ferrari-coureur Lewis Hamilton en de strijd moest staken. Hierdoor is de achterstand van de Brit op de negentienjarige Italiaan verder opgelopen. Waar Antonelli nu op 204 punten staat, is zijn teamgenoot teruggevallen naar de derde plaats met 154 punten. Mercedes gaat momenteel wel ruim aan de leiding in het constructeurskampioenschap.

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Geen tijd verliezen

Wolff werd gevraagd of het moment nadert waarop Mercedes zich in de tweede seizoenshelft volledig op Antonelli gaat richten. "Na de les die we hebben geleerd in Barcelona, waar we zoveel tijd verloren, is de missie die we tegenwoordig hebben gesteld dat we geen tijd met elkaar gaan verliezen", begint de Oostenrijker tegenover onder andere GPFans. Onderlinge gevechten hebben de Zilverpijlen eerder dit seizoen al benadeeld ten opzichte van de concurrentie, en Wolff noemde de zege van Hamilton als voorbeeld. "We willen geen ge-jojo en dat er dan een Ferrari of een Red Bull in onze nek hijgt en we een overwinning verliezen, zoals in Barcelona gebeurde. Zonder de uitvalbeurt had Kimi die race gewonnen."

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Russell mag nog voor GP-zeges gaan

Maar ondanks de riante voorsprong van Antonelli in de titelstrijd, piekert de leiding er niet over om de andere coureur structureel op te offeren. De focus ligt primair op het maximaliseren van het teambelang. "Sinds Barcelona geven we in ieder geval altijd de voorkeur aan de raceoverwinning. Als dat betekent dat Kimi of George vooraan ligt, dan is dat wat we doen." Wolff benadrukt dat Russell nog altijd voor overwinningen mag gaan, ook als Antonelli tweede ligt. "Dit is net zo goed een constructeurskampioenschap als een rijderskampioenschap. We zouden nooit een overwinning afnemen van één van de coureurs. Dus als George vooraan ligt, ook al staat hij achter in het kampioenschap, zouden we dat in deze fase van het seizoen niet doen."

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