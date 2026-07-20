Hadjar leverde huzarenstukje af op Spa door naar P6 te rijden: "Waarschijnlijk mijn beste race"

Isack Hadjar (21) heeft zondag tijdens de Grand Prix van België een indrukwekkende inhaalrace gereden. De coureur van Oracle Red Bull Racing moest door een forse gridstraf achteraan starten, maar sneed door het veld om uiteindelijk als zesde over de streep te komen. Volgens de Frans-Algerijnse coureur was het misschien wel zijn sterkste optreden tot nu toe in de koningsklasse van de autosport.

Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps begon de teamgenoot van Max Verstappen aan een flinke inhaalslag. Vanwege het wisselen van diverse motoronderdelen, waaronder de verbrandingsmotor en de turbo, incasseerde hij een gridstraf van dertig plaatsen en startte hij als eenentwintigste. Waar het team normaal gesproken veel focus legt op de kwalificatiesnelheid, werd er dit weekend bewust gekozen voor een afstelling gericht op de race. Dat was ook mede de reden waarom Hadjar een tow kon geven aan Verstappen in de kwalificatie. Die gok pakte uitstekend uit, mede dankzij een uitgekiende strategie met twee lange stints op de harde band.

Artikel gaat verder onder video

Focus op lange runs werpt vruchten af

"We wisten dat dit onderdeel van het plan was, aangezien we bijna als laatste startten, en we hebben er tijdens de vrije trainingen behoorlijk veel aan gewerkt", zo vertelde de Red Bull-coureur in gesprek met Sky F1. Het besluit om de kwalificatiesnelheid op te offeren voor een betere racepace bleek een schot in de roos. "Onze snelheid over één ronde was niet het doel en vandaag heeft dat zich uitbetaald", legde hij uit. "Dus ik ben blij dat we echt werk hebben gemaakt van de lange runs. Ik denk dat het echt heeft geholpen. En richting de toekomst moeten we de aanpak misschien veranderen, want het werkte heel goed", aldus de talentvolle rijder.

Hadjar spreekt van "waarschijnlijk beste race"

Na zijn laatste pitstop kwam de linkspoot op zo'n vijftien seconden achter Verstappen de baan op, waarna hij het gat richting de finishlijn wist te verkleinen tot slechts twaalf seconden. Verstappen zelf eindigde de race overigens als derde, achter winnaar Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Voor Hadjar voelde de zesde plaats als een overwinning. "Ik denk dat ik wat betreft onze snelheid over één ronde heb laten zien wat ik moest laten zien", stelde hij. "Vandaag was denk ik waarschijnlijk mijn beste race", blikte hij terug.

De coureur, die bezig is aan zijn tweede volledige seizoen in de Formule 1, kijkt dan ook met veel vertrouwen naar de rest van het jaar. "Wat betreft de racepace doe ik goed mee met de leiders, dus ik ben erg blij met mijn eerste tien races", aldus de voormalig coureur van Racing Bulls. "Om eerlijk te zijn kijk ik echt uit naar de komende races, want er zijn veel dingen die we als team nog op orde moeten krijgen, op een goede manier. Ik denk dat er nog veel meer aan zit te komen", sloot hij af.

Gerelateerd