Oscar Piastri sluit zich aan bij eerdere klachten van Max Verstappen en vindt de huidige manier van racen uiterst frustrerend, nadat hij tijdens de F1 Grand Prix van België veel tijd verloor door de werking van zijn hybridesysteem. De lange rechte stukken op het Circuit de Spa-Francorchamps trokken de batterij van zijn bolide razendsnel leeg. De McLaren-coureur vindt dat uitslagen te veel bepaald worden door computers.

De Australiër begon de race in de Ardennen vanaf de zesde startplek en kwam uiteindelijk als vijfde over de streep. Zijn wedstrijd werd in de openingsfase al bemoeilijkt door contact met Charles Leclerc, wat schade aan zijn auto opleverde. Toch lag de grootste bron van ergernis bij de techniek. McLaren-teambaas Andrea Stella had voorafgaand aan het weekend al gewaarschuwd dat het circuit coureurs zou dwingen tot extreem energiemanagement om vermogensverlies aan het einde van de rechte stukken te voorkomen, en dat minimale variaties in het inzetten van het elektrisch vermogen enorme gevolgen konden hebben. Piastri heeft het gevoel dat de kwalificatie en daarmee dus ook de startopstelling vaker worden bepaald door factoren waar de coureurs zelf geen enkele controle over hebben.

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Computers bepalen de uitslag

Piastri steekt zijn onvrede over deze afhankelijkheid van de software dan ook niet onder stoelen of banken. "Het is klote. Ik kan het niet echt anders verwoorden dan dat", stelt hij tegenover onder andere GPFans. "Wanneer uitslagen worden bepaald door computers die zich wel of niet op de juiste manier gedragen, is dat een behoorlijk waardeloze manier van racen." Hij legt uit hoe machteloos het voelt, wanneer hij de data analyseert en de rondetijden vergelijkt, al helemaal op het langste circuit op de F1-kalender. "Hier [op Spa-Francorchamps] wordt het natuurlijk enorm uitvergroot en erger gemaakt, maar als je na een kwalificatiesessie binnenkomt, naar alle bochten kijkt en denkt: 'Ik ben net zo snel als mijn teamgenoot en toch kom ik aan het einde twee tienden tekort', dan is dat geen fijn gevoel."

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Piastri hoort klachten van collega's

Hij is zich er echter van bewust dat hij niet het enige slachtoffer is van de complexe hybridesystemen. Zo kampte Mercedes-coureur George Russell tijdens de openingsronde met een haperende batterij, waardoor hij zonder elektrisch vermogen aan de voet van Eau Rouge arriveerde en veel tijd verloor. "Ik was zeker niet de enige", voegt Piastri toe. "Ik weet dat George hier dit weekend veel problemen mee heeft gehad, en misschien de afgelopen raceweekenden ook wel. En als ik met anderen spreek, hoor ik een vergelijkbaar verhaal."

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