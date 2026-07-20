Piastri sluit zich aan bij "klote" klachten Verstappen: "Waardeloze manier van racen"
Piastri sluit zich aan bij "klote" klachten Verstappen: "Waardeloze manier van racen"Maak ons je Google-favoriet
Oscar Piastri sluit zich aan bij eerdere klachten van Max Verstappen en vindt de huidige manier van racen uiterst frustrerend, nadat hij tijdens de F1 Grand Prix van België veel tijd verloor door de werking van zijn hybridesysteem. De lange rechte stukken op het Circuit de Spa-Francorchamps trokken de batterij van zijn bolide razendsnel leeg. De McLaren-coureur vindt dat uitslagen te veel bepaald worden door computers.
De Australiër begon de race in de Ardennen vanaf de zesde startplek en kwam uiteindelijk als vijfde over de streep. Zijn wedstrijd werd in de openingsfase al bemoeilijkt door contact met Charles Leclerc, wat schade aan zijn auto opleverde. Toch lag de grootste bron van ergernis bij de techniek. McLaren-teambaas Andrea Stella had voorafgaand aan het weekend al gewaarschuwd dat het circuit coureurs zou dwingen tot extreem energiemanagement om vermogensverlies aan het einde van de rechte stukken te voorkomen, en dat minimale variaties in het inzetten van het elektrisch vermogen enorme gevolgen konden hebben. Piastri heeft het gevoel dat de kwalificatie en daarmee dus ook de startopstelling vaker worden bepaald door factoren waar de coureurs zelf geen enkele controle over hebben.
Computers bepalen de uitslag
Piastri steekt zijn onvrede over deze afhankelijkheid van de software dan ook niet onder stoelen of banken. "Het is klote. Ik kan het niet echt anders verwoorden dan dat", stelt hij tegenover onder andere GPFans. "Wanneer uitslagen worden bepaald door computers die zich wel of niet op de juiste manier gedragen, is dat een behoorlijk waardeloze manier van racen." Hij legt uit hoe machteloos het voelt, wanneer hij de data analyseert en de rondetijden vergelijkt, al helemaal op het langste circuit op de F1-kalender. "Hier [op Spa-Francorchamps] wordt het natuurlijk enorm uitvergroot en erger gemaakt, maar als je na een kwalificatiesessie binnenkomt, naar alle bochten kijkt en denkt: 'Ik ben net zo snel als mijn teamgenoot en toch kom ik aan het einde twee tienden tekort', dan is dat geen fijn gevoel."
Piastri hoort klachten van collega's
Hij is zich er echter van bewust dat hij niet het enige slachtoffer is van de complexe hybridesystemen. Zo kampte Mercedes-coureur George Russell tijdens de openingsronde met een haperende batterij, waardoor hij zonder elektrisch vermogen aan de voet van Eau Rouge arriveerde en veel tijd verloor. "Ik was zeker niet de enige", voegt Piastri toe. "Ik weet dat George hier dit weekend veel problemen mee heeft gehad, en misschien de afgelopen raceweekenden ook wel. En als ik met anderen spreek, hoor ik een vergelijkbaar verhaal."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 46 minuten geleden
- 5
Giga-straf voor Ferrari na aanrijding monteur door Hamilton na F1 GP België | GPFans News
- Vandaag 11:32
- 3
Hamilton schrok zich rot bij pitstraat-aanrijding: "Mijn hart zonk in mijn schoenen"
- Vandaag 11:15
- 3
Bottas zorgde er per ongeluk voor dat Antonelli Leclerc kon verslaan: "Kimi mag me trakteren"
- 2 uur geleden
- 1
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"
Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa
Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij"
Net binnen
Permane verklaart Red Bull-leegloop: 'Daarom willen ze door naar andere teams'
- 4 minuten geleden
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 46 minuten geleden
- 5
Piastri sluit zich aan bij "klote" klachten Verstappen: "Waardeloze manier van racen"
- 1 uur geleden
- 3
Bottas zorgde er per ongeluk voor dat Antonelli Leclerc kon verslaan: "Kimi mag me trakteren"
- 2 uur geleden
- 1
Waché sluit zich aan bij Mekies: 'Macarena-vleugel keert weer terug bij Verstappen in Hongarije'
- 2 uur geleden
F2-team betrapt op merkwaardige overtreding met diskwalificatie en puntenaftrek tot gevolg
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Viaplay verdwijnt uit Nederland: Formule 1 voortaan te zien bij Videoland
- 1 juli
Horner apetrots op succes Red Bull-Ford: 'Vijf jaar geleden maakte die fabriek nog bubbeltjesplastic'
- 5 juli