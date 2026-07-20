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George Russell, Mercedes, Montreal, Canada, 2026

Russell ging tekeer richting Mercedes: "Wat de f*ck?! Dit is f*cking onacceptabel!"

George Russell, Mercedes, Montreal, Canada, 2026 — Foto: © IMAGO
3 reacties

Russell ging tekeer richting Mercedes: "Wat de f*ck?! Dit is f*cking onacceptabel!"

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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George Russell was zondag na zijn vroege uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van België woedend op de boordradio. De 26-jarige coureur van Mercedes kampte met een gebrek aan elektrisch vermogen en werd vervolgens in de eerste ronde van de baan getikt door oud-teamgenoot Lewis Hamilton. Via de radio uitte de Britse rijder zijn frustraties over de technische problemen in niet mis te verstane bewoordingen.

"Ik lig eruit. Wat de f*ck is er gebeurd met de SoC op het rechte stuk?", klonk het direct na de crash. De woede van de Mercedes-coureur was daarmee nog niet bekoeld. "Ik had verdomme geen batterij op het rechte stuk. Jongens, onacceptabel. F*cking onacceptabel dit hele weekend", foeterde hij. Het ongecensureerde radiobericht werd op dat moment overigens niet uitgezonden op de internationale televisie, maar werd later wel verspreid op het internet en ging tevens rond op sociale media. 

De frustratie van Russell volgde op een dramatische openingsronde op het iconische circuit van Spa-Francorchamps. Bij het aanremmen voor Les Combes raakte hij in een gevecht verwikkeld met voormalig teamgenoot Lewis Hamilton. De linker voorband van de huidige Ferrari-coureur raakte de wagen van Russell, waarna de Mercedes-rijder spinde en in de grindbak belandde. De wedstrijdleiding deelde vervolgens een straf uit aan Hamilton voor het veroorzaken van de botsing. Voor Russell betekende dit het einde van zijn race. 

'Verdoofd voor de teleurstelling'

Eenmaal uit de auto en voor de camera's van de verzamelde pers was de initiële woede van de Brit omgeslagen in gelatenheid. "Ik ben inmiddels verdoofd voor de teleurstelling", vertelde hij tegenover de media. "Als het zo vaak gebeurt, raak je er gewoon aan gewend", stelde de coureur uit King's Lynn. "Ik waardeer dat iedereen hard werkt om het probleem op te lossen, maar ik sta hier in ronde vijf van de race al de media te woord te staan", aldus de Mercedes-rijder. "Ik had het gevoel dat ik in een goede positie zat om voor de leiding te vechten richting de eerste bocht, en toen was er ineens geen vermogen en is alles weg", blikte hij terug op de fatale eerste kilometers van zijn race.

Russell zakt verder weg in titelstrijd

De uitvalbeurt in de Belgische Ardennen heeft grote gevolgen voor de positie van Russell in het wereldkampioenschap. Terwijl hij met lege handen achterbleef, wist zijn teamgenoot Kimi Antonelli de race te winnen door Charles Leclerc te passeren. Door deze zesde overwinning in tien races tijd heeft de Italiaanse sensatie zijn leiding in de WK-stand verstevigd en staat hij nu op 204 punten. Russell is door zijn nulscore gezakt naar de derde plaats met 154 punten, waarmee hij een achterstand van maar liefst vijftig punten heeft opgelopen ten opzichte van zijn stalgenoot. Hamilton is hem dankzij een vierde plaats op Spa inmiddels voorbijgestreefd en bezet met 159 punten de tweede positie in de tussenstand.

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