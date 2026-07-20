Leclerc hield tot het einde hoop op zege in Spa: 'Zeker een stap vooruit gemaakt'
Leclerc hield tot het einde hoop op zege in Spa: 'Zeker een stap vooruit gemaakt'Maak ons je Google-favoriet
Volgens Charles Leclerc had een overwinning tijdens de Grand Prix van België er tot het laatste moment in gezeten. De Ferrari-coureur eindigde op Spa-Francorchamps uiteindelijk als tweede achter racewinnaar Kimi Antonelli, maar stelt dat zijn team de eigen verwachtingen heeft overtroffen. Dat laat de Monegask weten in een reactie na afloop van het raceweekend.
De winnaar van de eerdere race op Silverstone reed in de Belgische Ardennen voor de pitstops nog op de derde plaats. Door een gunstig getimede Virtual Safety Car wist de huidige nummer vier in het wereldkampioenschap de leiding over te nemen. Hoewel hij de aanstormende Antonelli nog enkele ronden achter zich wist te houden, moest hij de WK-leider van Mercedes uiteindelijk voor laten gaan en eindigde hij op nog geen twee seconden achterstand. Leclerc kon het tempo van de Mercedes dus aardig volgen en dat zorgde ervoor dat hij in een overwinning bleef geloven.
Stap voorwaarts voor Ferrari
"Ik geloofde tot het einde in de overwinning", blikt Leclerc terug op zijn race. De teamgenoot van Lewis Hamilton zag dat de snelheid van zijn bolide gedurende de wedstrijd verbeterde. "We hadden natuurlijk een beetje geluk met de VSC op het juiste moment voor ons, maar het tempo was relatief sterk. Er waren vijf of zes ronden op de harde band waarin ik worstelde met de vooras, en daarna kwam het weer een beetje terug. Ik voel me beter in de auto. Er is nog steeds werk aan de winkel, maar het is zeker een stap vooruit", aldus de coureur.
Voorafgaand aan het raceweekend had de Italiaanse renstal zich ingesteld op een zware opgave. "Op donderdag dachten we eigenlijk dat we ver achter zouden staan, misschien wel vier of vijf tienden. In de kwalificatie klopte dat, maar in de race zaten we er dichter bij dan we dachten. Dus het was positief", legt hij uit.
Ondanks de recente podiumplaatsen benadrukt Leclerc dat hij nog niet volledig op zijn gemak is met de huidige generatie Formule 1-auto's. "Of ik al op het niveau ben waar ik wil presteren? Nog niet. Er zijn nog steeds dingen in de auto waar ik omheen moet rijden. Ik kan niet volledig natuurlijk rijden en dat vertraagt me in sommige delen van de race", stelt hij vast. De rijder wijst daarbij specifiek naar de onvoorspelbaarheid van de techniek. "Met wat je doet met je rijstijl is het nooit een gegeven dat je van de ene op de andere ronde dezelfde inzet krijgt, en dat is misschien wel het frustrerende aan deze auto's".
Toch kijkt de Ferrari-coureur met een goed gevoel terug op de afgelopen periode, waarin hij veel punten verzamelde op circuits die de auto in theorie minder goed zouden moeten liggen. "Ik denk dat we op twee banen die op papier vrij slecht voor ons waren, hebben gewonnen en als tweede zijn geëindigd. Met een beetje geluk, maar toch vind ik het een goede prestatie van het team", sluit hij af.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 45 minuten geleden
- 5
Piastri sluit zich aan bij "klote" klachten Verstappen: "Waardeloze manier van racen"
- 1 uur geleden
- 3
Giga-straf voor Ferrari na aanrijding monteur door Hamilton na F1 GP België | GPFans News
- Vandaag 11:32
- 3
Hamilton schrok zich rot bij pitstraat-aanrijding: "Mijn hart zonk in mijn schoenen"
- Vandaag 11:15
- 3
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"
Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa
Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij"
Net binnen
Permane verklaart Red Bull-leegloop: 'Daarom willen ze door naar andere teams'
- 3 minuten geleden
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 45 minuten geleden
- 5
Piastri sluit zich aan bij "klote" klachten Verstappen: "Waardeloze manier van racen"
- 1 uur geleden
- 3
Bottas zorgde er per ongeluk voor dat Antonelli Leclerc kon verslaan: "Kimi mag me trakteren"
- 2 uur geleden
- 1
Waché sluit zich aan bij Mekies: 'Macarena-vleugel keert weer terug bij Verstappen in Hongarije'
- 2 uur geleden
F2-team betrapt op merkwaardige overtreding met diskwalificatie en puntenaftrek tot gevolg
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Viaplay verdwijnt uit Nederland: Formule 1 voortaan te zien bij Videoland
- 1 juli
Horner apetrots op succes Red Bull-Ford: 'Vijf jaar geleden maakte die fabriek nog bubbeltjesplastic'
- 5 juli