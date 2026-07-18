Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa

Op zaterdag rond 16:00 uur was het tijd voor belangrijke kwalificatie richting de Grand Prix van België op zondag. Na een heerlijke sessie was het uiteindelijk Kimi Antonelli die er voor de neus van Max Verstappen vandoor ging met de felbegeerde pole position op Circuit de Spa-Francorchamps.

Na drie vrije trainingen tijdens dit weekend was het zaterdag aan het eind van de middag eindelijk tijd voor de kwalificatie op Belgische bodem. In de trainingen zagen we wisselende resultaten bij de teams en coureurs. Red Bull leek er op dat punt qua pure snelheid in ieder geval goed bij te zitten, terwijl Kimi Antonelli in VT2 en VT3 zijn pace wist op te pakken. Dit terwijl George Russell op dat moment toch nog behoorlijk achterbleef. Bij de Ferrari's was met name Lewis Hamilton voorlopig de snelste, al veroorzaakte hij voor zijn pitcrew deze zaterdag nog wel even een bak extra werk met een crash aan het einde van de laatste training.

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Q1

Met bovenstaande wetenschap begonnen de 22 rijders aan de kwalificatiesessie en al snel was het vrij druk op de baan. Het team van Cadillac besloot om met een treintje Sergio Pérez een slipstream te geven en de Mexicaan reed een 1:49.307 op de klokken. Even later kwamen de topteams ook het asfalt op en was het Max Verstappen die als eerste een snelle tijd liet noteren met een 1:45.930. Daarmee troefde hij Antonelli af, die op ruim vier tienden volgde van de Nederlander. Russell sloot weer daar achteraan, terwijl Arvid Lindblad toch knap een 1:46.191 wist te rijden en daarmee naar P2 ging. Isack Hadjar volgde ook met een prima tijd: 1:46.062 voor de rookie. Lando Norris verbeterde met een goede tweede sector de tijd van Verstappen en ging met een 1:45.865 naar P1.

Met nog vier minuten op de klok was het tijd voor de tweede runs van de heren coureurs. Norris en beide Red Bulls in de top drie vonden het welletjes en besloten de banden te sparen, terwijl Antonelli en Russell dus voor de zekerheid nog wél het asfalt op moesten. Verbeteren voor de Italiaan zat er echter niet in, terwijl de Brit wél een sprongetje maakte. Terwijl Pierre Gasly nog even de snelste derde sector reed, waarmee hij naar P12 ging, was het even later duidelijk voor wie het doek zou vallen in Q1: Alex Albon, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Pérez, Fernando Alonso en Lance Stroll waren de - niet geheel verrassende - afvallers van deze sessie. Norris bleek de snelste.

Q2

Zonder die heren was het dus tijd voor de tweede kwalificatiesessie in de Belgische Ardennen en tijdens de eerste runs zagen we ineens dan toch weer Antonelli boven komen drijven met een 1:45.142. Plotsklaps was er ook ineens Leclerc die zich vooraan wist te melden met een 1:45.397, terwijl Norris als nummer drie de eerste runs afsloot, voor de deur van Hamilton en Verstappen. Ook Lindblad bleef rap gaan en solliciteerde openlijk naar Q3 met dit keer een zesde tijd: 1:45.629. Zijn teamgenoot zat op dat moment op P11 op de wip en wist dan ook dat hij nogmaals flink moest trappen. De tweede runs eindigden eigenlijk in een anticlimax met amper verbeteringen. Liam Lawson waagde nog een alles of niks-poging, maar zag zijn kwalificatie eindigen. Hetzelfde gold voor Gasly, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, die even later ook nog stilviel met zijn Audi, Carlos Sainz en Oliver Bearman. Het betekende een uitgestelde start van Q3.

Q3

Na het oplossen van de problemen was het tijd voor het absolute slotstuk van deze zaterdag: Q3 waarin de strijd om de pole position uitgevochten zou worden. Voorop zat het allemaal vrij dicht bij elkaar en dus beloofde het spannend te worden om de voorste plekken. Bij Red Bull had men besloten om Hadjar op te offeren en Verstappen in de laatste sector een slipstream te geven. Met succes, want Verstappen reed een puike 1:44.984. Even later bleek dat echter al niet genoeg te zijn, want Leclerc, Antonelli en als laatste Norris doken er allemaal onderdoor, waarbij de regerend wereldkampioen zeer verrassend de snelste tijd van dat moment reed: 1:44.801.

Terwijl we even kortstondig naar een rode vlag-situatie gingen wegens troep op de baan, konden de rijders zichzelf nog één keer op gaan laden om alles eruit te persen. Met nog iets minder dan vijf minuten op de klok dook het veld het asfalt op voor de laatste run. Met Hadjar wederom voor Verstappen leek men hetzelfde plan te hanteren als de eerste run. Dat hielp, want de Nederlander ging kortstondig naar P1, waarna Antonelli vrij direct daar weer onderdoor dook met een weergaloze 1:44.361. Norris sloot aan op P3, terwijl Russell als vierde kwalificeerde. Leclerc, Hamilton, Piastri, Lindblad, Bortoleto en - uiteraard - de opgeofferde Hadjar completeren de top tien.

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

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