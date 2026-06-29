Hoewel Isack Hadjar zelf een prima weekend kende in Oostenrijk met de geüpdatete RB22 en als zesde over de streep kwam, hield de Fransman ook teamgenoot Max Verstappen in de gaten. Na het vallen van de vlag hoorde hij dat de Nederlander als tweede was gefinisht.

Voor Red Bull was dat een opsteker, want het was nog maar de vraag of het updatepakket ook daadwerkelijk zou leveren, zeker na de opstartproblemen eerder in het weekend. Zo had het Oostenrijkse team tijdens de eerste vrije training problemen om de auto's überhaupt uit de garage te krijgen, maar op zaterdag bleek dat de vernieuwde RB22 toch over flink wat snelheid beschikte. Daarmee kon Verstappen jagen op de snelste tijd, maar door een technisch probleem verloor hij in bocht negen de controle over zijn stuur.

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Hadjar deelt de complimenten uit

In de race begon Verstappen daardoor vanaf de vijfde plaats, waarna hij zich uiteindelijk wist op te werken naar de tweede positie. Kimi Antonelli kwam in de slotfase nog gevaarlijk dichtbij, terwijl George Russell aan de leiding ook binnen bereik kwam. Uiteindelijk bleek de tweede plaats het maximaal haalbare. Hadjar kreeg dat na afloop van de race via de boordradio te horen. "Erg goed gedaan van Max, dit is echt heel indrukwekkend", deelt de Red Bull-coureur zijn complimenten uit.

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