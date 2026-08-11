'Red Bull ziet RB22 als flop en geeft huidig seizoen op voor 2027'
'Red Bull ziet RB22 als flop en geeft huidig seizoen op voor 2027'Maak ons je Google-favoriet
Hoewel Red Bull Racing Max Verstappen graag aan boord wil houden en daarvoor een topwagen moet gaan leveren, zijn de signalen binnen het team volgens een F1-insider glashelder over de RB22.
De wagen die dit jaar op de baan staat, wordt het hele seizoen al door Verstappen en diens teamgenoot Isack Hadjar omschreven als een moeilijk te besturen auto. De wagen heeft echter wel tijdwinst weten te boeken, maar meer dan eens ontbreekt de balans, waardoor het team vaak met een verkeerde afstelling het weekend aanvliegt.
'Red Bull ziet RB22 als flop'
Binnen het Oostenrijkse team begint men nu ook langzaam maar zeker de RB22 als een 'flop' te beschouwen, zo meldt het medium. De doorbraak in de ontwikkeling wordt binnen het team dan ook uitgesloten, waardoor de kansen op een overwinning ook niet hoog worden ingeschat. Red Bull wacht na elf races in 2026 namelijk nog altijd op de eerste overwinning en met een vierde plek in het constructeurskampioenschap is er ook daar weinig eer te behalen.
Comeback wordt uitgesloten
Door de huidige ontwikkeling gelooft ook niemand binnen Red Bull in een comeback zoals vorig jaar. Verstappen wist in de tweede helft van het seizoen koploper en uiteindelijk wereldkampioen Lando Norris terug te brengen naar twee punten. Zo'n scenario wordt uitgesloten voor dit seizoen. F1-insider heeft dan ook vernomen dat Red Bull het grootste deel van de financiën al heeft verlegd naar 2027 en daarmee het huidige jaar heeft opgegeven.
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