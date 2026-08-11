Robert van Overdijk, circuitdirecteur van Circuit Zandvoort, onthult dat de Nederlandse baan de komende jaren bij de F1 op de shortlist staat als eventuele uitvalsbasis bij calamiteiten.

Dit jaar moet de koningsklasse bijvoorbeeld al uitwijken naar Maleisië en mocht er in de toekomst iets gebeuren met de kalender, dan kunnen we mogelijk toch weer een Dutch Grand Prix krijgen. Het heeft te maken met de waardering van Circuit Zandvoort, dat nog altijd over een Grade 1-status beschikt, waardoor het de ideale plan B blijft.

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Zandvoort als ideale plan 'B'

In de De Boordradio-podcast van NU.nl legt Overdijk uit: "De Formule 1 weet wat het aan ons heeft. We blijven een Grade 1-circuit. Dat betekent dat we de komende jaren Formule 1 zouden kunnen hosten als er ergens ellende is in de wereld." Wel moet het circuit bij een eventuele calamiteit zo'n zes weken van tevoren worden ingelicht om de nodige voorbereidingen te kunnen treffen.

Permanente terugkeer niet realistisch

Wel stipt Van Overdijk nog één obstakel aan, namelijk het papierwerk: "Als je kijkt naar de vergunningen en het papierwerk waaraan je in Nederland moet voldoen, is dat misschien nog wel de grootste bottleneck. Aan ons en onze partners zal het niet liggen." Wel benadrukt de directeur dat een permanente terugkeer niet zo snel zal gaan gebeuren: "Je kunt nooit in de toekomst kijken. Maar ik zie persoonlijk geen reden waarom de Formule 1, los van calamiteiten, de komende jaren nog naar Nederland zal kijken."

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