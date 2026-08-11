Na ruim dertig jaar sluit Bleekemolens Race Planet in Amsterdam Westpoort definitief de deuren. Sebastiaan Bleekemolen stelt dat de sterk gestegen kosten en het gebrek aan stroomcapaciteit het onmogelijk maken om de locatie in de toekomst rendabel te houden, zo laat de Viaplay-analist weten in gesprek met AT5.

Hoewel het indoor kartcentrum sinds de opening in de jaren negentig is uitgegroeid tot een bekende entertainmentlocatie met onder meer bowling en lasergame, valt op 1 november het doek. De vestiging aan de Herwijk 10 is verkocht en maakt plaats voor de bouw van nieuwe kantoorunits. Dit besluit volgt op een periode waarin de directie verschillende mogelijkheden onderzocht om de activiteiten voort te zetten, maar uiteindelijk bleek dat niet haalbaar.

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Stroomtekort blokkeert plannen

Een van de grootste obstakels voor het familiebedrijf bleek de netcongestie in het havengebied. De onderneming wilde de huidige vloot karts moderniseren, maar kreeg te maken met de beperkte capaciteit op het stroomnet. "We rijden nu nog met LPG-karts", legt Bleekemolen uit. De coureur benadrukt dat de wil om te innoveren er zeker was. "Verduurzamen naar elektrisch lukt niet, want daarvoor is geen stroom beschikbaar. We zijn er al vanaf 2018 mee bezig", aldus de ondernemer.

Financiële afweging

Naast de problemen met het stroomnet vereist het huidige pand flink wat onderhoud. Dat zorgde voor een lastige rekensom bij de directie. "Dan maken we de optelsom: krijgen we het dan nog wel rendabel de komende jaren?", stelt Bleekemolen. De EuroNASCAR-rijder is er echter duidelijk over dat een faillissement niet aan de orde is. Volgens hem heeft de organisatie op dit moment "absoluut geen geldproblemen". De sluiting is puur een strategische keuze. "Maar je moet je wel wapenen voor de toekomst en dan is dit de uitkomst", voegt hij daaraan toe.

Personeel en andere vestigingen

De beslissing heeft grote impact op de ongeveer 55 personeelsleden, die een week geleden op de hoogte zijn gesteld van de naderende sluiting. Voor de mede-eigenaar was dit een zwaar moment. "Voor ons is dat wel een van de moeilijkste dingen geweest. Dan wordt ook wel een traantje gelaten", erkent hij. Het bedrijf is inmiddels een sociaal traject gestart en hoopt de medewerkers binnen de eigen gelederen te houden. De familie kijkt of zij het personeel "waar passend en beschikbaar" kan herplaatsen op andere locaties.

De focus van Bleekemolens Race Planet verschuift na november volledig naar de overgebleven vestigingen. Liefhebbers kunnen nog steeds terecht in Delft, waar de indoor kartbaan over drie verdiepingen geopend blijft voor het publiek. Daarnaast blijven de activiteiten op Circuit Zandvoort, waaronder de zogeheten Race Experiences met supercars en een NASCAR-tweezitter, ongewijzigd doorgaan. "We zijn een begrip geworden in Nederland", concludeert Bleekemolen trots over de afgelopen dertig jaar.

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