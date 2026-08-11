close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Wolff stood in conversation looking down on Vasseur at F1 track, wearing black Mercedes kit and red Ferrari jacket respectively

'Ferrari verwacht flinke stap richting Mercedes met verbeterde power unit'

Wolff stood in conversation looking down on Vasseur at F1 track, wearing black Mercedes kit and red Ferrari jacket respectively — Foto: © IMAGO

'Ferrari verwacht flinke stap richting Mercedes met verbeterde power unit'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Het team van Ferrari heeft alles op alles gezet om de achterstand op het team van Mercedes recht te trekken en verwacht volgens Formule Tecnica veel van de verbetering aan de krachtbron die in Monza wordt verwacht. De Italiaanse krachtbron zou zo'n 10 tot 15 pk extra aan vermogen moeten hebben, maar de grote winst zou vooral in de software liggen.

De 2026-powerunit is meer dan in voorgaande jaren afhankelijk van software om extra vermogen eruit te persen. Het heeft alles te maken met de elektrische componenten in de krachtbron, waarbij veel teams nog altijd aan het uitvogelen zijn hoe dit het beste ingezet kan worden. Ook Ferrari blijft nog altijd leren over de eigen powerunit en zal volgens het medium voor het thuispubliek in Monza met een verbeterde versie van de krachtbron komen.

Software

De Scuderia verwacht het gat richting Mercedes te verkleinen tijdens de thuisrace in Italië en dat komt door een flinke verbetering in de software. "Op het gebied van software is heel veel performance vrijgespeeld. Ook daarom is het vermogenstekort wel degelijk echt, maar het verschil dat we aanvankelijk volledig aan de verbrandingsmotor toeschreven, was waarschijnlijk voor een groot deel toe te schrijven aan het elektronische management", zo valt te lezen.

Afgifte energie

De winst is dan ook geboekt bij het accelereren bij het uitkomen van bochten: "Tijdens het accelereren moet bijvoorbeeld voor elk percentage gas dat wordt gegeven exact worden bepaald hoeveel energie er moet worden vrijgegeven. Boven een bepaalde grens accelereert de auto niet meer en begint hij alleen maar te spinnen. Het heeft dan ook geen zin om meer dan een bepaalde hoeveelheid energie te leveren en daarmee de deployment te verspillen."

Gerelateerd

Ferrari

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Montoya looft 'verbazingwekkende' Verstappen na Hamilton-actie: "Dit is waarom hij Max is"

Montoya looft 'verbazingwekkende' Verstappen na Hamilton-actie: "Dit is waarom hij Max is"

  • Gisteren 19:31
  • 4
Lewis Hamilton stelt nieuw gezinslid voor en verwelkomt puppy Halo

Lewis Hamilton stelt nieuw gezinslid voor en verwelkomt puppy Halo

  • 9 augustus 2026 12:07
Monteurs van Red Bull-zusterteam zorgden voor unicum bij pitstop GP Hongarije

Monteurs van Red Bull-zusterteam zorgden voor unicum bij pitstop GP Hongarije

  • 8 augustus 2026 20:41
Lindblad blikt terug op bijzonder moment Lewis Hamilton: "Dat was heel cool"

Lindblad blikt terug op bijzonder moment Lewis Hamilton: "Dat was heel cool"

  • 7 augustus 2026 20:51
Verstappen geniet van zomerstop en duikt op in vakantiekiekjes van collega

Verstappen geniet van zomerstop en duikt op in vakantiekiekjes van collega

  • 24 minuten geleden
'Red Bull ziet RB22 als flop en geeft huidig seizoen op voor 2027'

'Red Bull ziet RB22 als flop en geeft huidig seizoen op voor 2027'

  • 1 uur geleden

Net binnen

19:04
Verstappen geniet van zomerstop en duikt op in vakantiekiekjes van collega
18:09
'Red Bull ziet RB22 als flop en geeft huidig seizoen op voor 2027'
17:01
Zandvoort kan terugkeren op F1-kalender in de toekomst: "Als er ergens ellende is"
16:01
Verstappen stipt eigen populariteit aan: 'Succes helpt natuurlijk enorm'
14:56
Race Planet Amsterdam sluit na 30 jaar de deuren: 'Met pijn in het hart'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special Special

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special

9 augustus 2026 07:38
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ foefje van de zilverpijlen

Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ

8 augustus 2026 19:37 19
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land GP in het 'verkeerde' land

De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land

8 augustus 2026 16:27
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie Autosport in de zomerstop

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

8 augustus 2026 10:04
Ontdek het op Google Play
x