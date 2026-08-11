Het team van Ferrari heeft alles op alles gezet om de achterstand op het team van Mercedes recht te trekken en verwacht volgens Formule Tecnica veel van de verbetering aan de krachtbron die in Monza wordt verwacht. De Italiaanse krachtbron zou zo'n 10 tot 15 pk extra aan vermogen moeten hebben, maar de grote winst zou vooral in de software liggen.

De 2026-powerunit is meer dan in voorgaande jaren afhankelijk van software om extra vermogen eruit te persen. Het heeft alles te maken met de elektrische componenten in de krachtbron, waarbij veel teams nog altijd aan het uitvogelen zijn hoe dit het beste ingezet kan worden. Ook Ferrari blijft nog altijd leren over de eigen powerunit en zal volgens het medium voor het thuispubliek in Monza met een verbeterde versie van de krachtbron komen.

Artikel gaat verder onder video

Software

De Scuderia verwacht het gat richting Mercedes te verkleinen tijdens de thuisrace in Italië en dat komt door een flinke verbetering in de software. "Op het gebied van software is heel veel performance vrijgespeeld. Ook daarom is het vermogenstekort wel degelijk echt, maar het verschil dat we aanvankelijk volledig aan de verbrandingsmotor toeschreven, was waarschijnlijk voor een groot deel toe te schrijven aan het elektronische management", zo valt te lezen.

Afgifte energie

De winst is dan ook geboekt bij het accelereren bij het uitkomen van bochten: "Tijdens het accelereren moet bijvoorbeeld voor elk percentage gas dat wordt gegeven exact worden bepaald hoeveel energie er moet worden vrijgegeven. Boven een bepaalde grens accelereert de auto niet meer en begint hij alleen maar te spinnen. Het heeft dan ook geen zin om meer dan een bepaalde hoeveelheid energie te leveren en daarmee de deployment te verspillen."

Gerelateerd