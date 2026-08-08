Monteurs van Red Bull-zusterteam zorgden voor unicum bij pitstop GP Hongarije
Monteurs van Red Bull-zusterteam zorgden voor unicum bij pitstop GP HongarijeMaak ons je Google-favoriet
Het team van Racing Bulls heeft tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije de snelste pitstop van het huidige Formule 1-seizoen laten noteren. De monteurs van de Italiaanse renstal wisten de banden van Arvid Lindblad in een razendsnelle tijd te wisselen en wist als eerste de magische grens van twee seconden te doorbreken.
De prestatie op de Hungaroring bleef niet onopgemerkt. De bandenwissel, die in de twintigste ronde van de race werd uitgevoerd, gebeurde in maar liefst 1,99 seconden. Waar teams als Ferrari met een stop van precies twee seconden in Japan en Mercedes met 2,08 seconden tevens in Boedapest al dicht in de buurt kwamen, was het de equipe van teambaas Alan Permane die de barrière van 2,00 seconden daadwerkelijk doorbrak.
Mercedes behoudt leiding in pitstopklassement
Ondanks de recordtijd in Hongarije gaat Mercedes tijdens de huidige zomerstop nog altijd aan de leiding in de strijd om de zogeheten DHL Fastest Pit Stop Award. De Duitse grootmacht heeft tot nu toe 233 punten verzameld, gevolgd door Ferrari met 183 punten. Door de sterke prestatie in Boedapest is Racing Bulls inmiddels opgeklommen naar de derde plaats met een totaal van 177 punten. Het zusterteam van Red Bull Racing kent sowieso een verdienstelijke eerste seizoenshelft en bezet tijdens de zomerstop de gedeelde vijfde plek in het constructeurskampioenschap, in aanloop naar de Dutch Grand Prix op Zandvoort later deze maand.
Hoewel de tijd van 1,99 seconden een knappe prestatie is, blijft het absolute wereldrecord voorlopig nog even buiten bereik. Die eer is nog altijd voorbehouden aan McLaren. De papajamonteurs vervingen tijdens de Grand Prix van Qatar in 2023 de banden van Lando Norris in slechts 1,80 seconden. Sindsdien is geen enkel team meer aan die historische tijd gekomen.
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