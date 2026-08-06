Volgens Kym Illman klopt er niets van de recente beweringen van Otmar Szafnauer over het gedrag van Lewis Hamilton en Max Verstappen. De bekende F1-fotograaf stelt dat de Ferrari-coureur zijn aankomst op het circuit helemaal niet afstemt op de media en dat de Limburger bovendien zelden als eerste aanwezig is.

De ophef is ontstaan na uitspraken van Szafnauer in de High Performance-podcast gedurende deze zomerstop. De huidige CEO van Van Amersfoort Racing uitte daarin scherpe kritiek op de kledingkeuzes van de zevenvoudig wereldkampioen, die hij als belachelijk bestempelde. Szafnauer suggereerde dat Hamilton bewust pas naar de paddock komt als alle fotografen klaarstaan, puur om zijn extravagante outfits te tonen. Daarbij prees hij de werkethiek van Verstappen, die volgens de voormalig teambaas van onder andere Alpine F1 en Racing Point juist altijd als eerste op het circuit te vinden is zonder behoefte aan uiterlijk vertoon.

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Kledingkeuzes en media

Illman, die naar eigen zeggen in negentig procent van de gevallen al aanwezig is voordat de eerste coureur arriveert, verwijst dat verhaal naar het rijk der fabelen. De fotograaf benadrukt dat Hamilton dit jaar op slechts dertien van de vierenveertig circuitdagen opvallende kleding droeg. "Op sommige van die dagen doet hij zelfs moeite om de media te ontwijken, zoals op dag drie in Silverstone dit jaar toen hij via de achterkant naar binnen glipte", legt Illman op zijn eigen social media uit. Hij voegt eraan toe dat Hamilton regelmatig zijn beveiligers inzet om foto's te blokkeren of simpelweg zijn gezicht bedekt. Volgens de Australiër wilde de coureur dit jaar op hooguit vijf of zes dagen daadwerkelijk gefotografeerd worden.

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Aankomsttijden Verstappen

Ook de bewering dat Verstappen altijd als eerste op het circuit staat, is volgens de fotograaf absoluut onjuist. Illman stelt dat de Red Bull Racing-coureur, net als Hamilton, doorgaans halverwege of laat op de dag arriveert. Hij onderbouwt dit met data van zijn eigen foto's. Zo arriveerde Hamilton tijdens de vierde dag in Miami al om iets over acht in de ochtend, terwijl Verstappen pas een klein uur later verscheen. Ook in Barcelona was de Ferrari-coureur een uur eerder aanwezig dan de viervoudig wereldkampioen. Tijdens het raceweekend in Hongarije kwam Verstappen pas na elven aan, terwijl coureurs als Isack Hadjar, Kimi Antonelli, George Russell en Charles Leclerc allemaal al ruim voor die tijd aanwezig waren.

De ervaren fotograaf trekt dan ook een duidelijke conclusie over de gang van zaken in de paddock. "Neem het van mij aan: Lewis choreografeert zijn aankomsten echt niet elke dag voor de media en Max is zeker niet de eerste coureur die elke dag arriveert", besluit Illman stellig.

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