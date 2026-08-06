F1-fotograaf weerspreekt beweringen over Hamilton en Verstappen: 'Dat is écht niet zo'
F1-fotograaf weerspreekt beweringen over Hamilton en Verstappen: 'Dat is écht niet zo'Maak ons je Google-favoriet
Volgens Kym Illman klopt er niets van de recente beweringen van Otmar Szafnauer over het gedrag van Lewis Hamilton en Max Verstappen. De bekende F1-fotograaf stelt dat de Ferrari-coureur zijn aankomst op het circuit helemaal niet afstemt op de media en dat de Limburger bovendien zelden als eerste aanwezig is.
De ophef is ontstaan na uitspraken van Szafnauer in de High Performance-podcast gedurende deze zomerstop. De huidige CEO van Van Amersfoort Racing uitte daarin scherpe kritiek op de kledingkeuzes van de zevenvoudig wereldkampioen, die hij als belachelijk bestempelde. Szafnauer suggereerde dat Hamilton bewust pas naar de paddock komt als alle fotografen klaarstaan, puur om zijn extravagante outfits te tonen. Daarbij prees hij de werkethiek van Verstappen, die volgens de voormalig teambaas van onder andere Alpine F1 en Racing Point juist altijd als eerste op het circuit te vinden is zonder behoefte aan uiterlijk vertoon.
Kledingkeuzes en media
Illman, die naar eigen zeggen in negentig procent van de gevallen al aanwezig is voordat de eerste coureur arriveert, verwijst dat verhaal naar het rijk der fabelen. De fotograaf benadrukt dat Hamilton dit jaar op slechts dertien van de vierenveertig circuitdagen opvallende kleding droeg. "Op sommige van die dagen doet hij zelfs moeite om de media te ontwijken, zoals op dag drie in Silverstone dit jaar toen hij via de achterkant naar binnen glipte", legt Illman op zijn eigen social media uit. Hij voegt eraan toe dat Hamilton regelmatig zijn beveiligers inzet om foto's te blokkeren of simpelweg zijn gezicht bedekt. Volgens de Australiër wilde de coureur dit jaar op hooguit vijf of zes dagen daadwerkelijk gefotografeerd worden.
Aankomsttijden Verstappen
Ook de bewering dat Verstappen altijd als eerste op het circuit staat, is volgens de fotograaf absoluut onjuist. Illman stelt dat de Red Bull Racing-coureur, net als Hamilton, doorgaans halverwege of laat op de dag arriveert. Hij onderbouwt dit met data van zijn eigen foto's. Zo arriveerde Hamilton tijdens de vierde dag in Miami al om iets over acht in de ochtend, terwijl Verstappen pas een klein uur later verscheen. Ook in Barcelona was de Ferrari-coureur een uur eerder aanwezig dan de viervoudig wereldkampioen. Tijdens het raceweekend in Hongarije kwam Verstappen pas na elven aan, terwijl coureurs als Isack Hadjar, Kimi Antonelli, George Russell en Charles Leclerc allemaal al ruim voor die tijd aanwezig waren.
De ervaren fotograaf trekt dan ook een duidelijke conclusie over de gang van zaken in de paddock. "Neem het van mij aan: Lewis choreografeert zijn aankomsten echt niet elke dag voor de media en Max is zeker niet de eerste coureur die elke dag arriveert", besluit Illman stellig.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Kalff roemt zelfbewuste Hadjar: 'Eindelijk iemand die accepteert dat Verstappen beter is'
- Vandaag 19:21
Geautomatiseerd account Verstappen-jet zorgt voor X-rel met vraag over privésituatie
- Vandaag 18:33
- 2
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
NASCAR-teameigenaar bevestigt gesprekken met Verstappen: "Het staat zeker op zijn radar"
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land
Omstreden FIFA-plan vertoont opvallende gelijkenissen met Formule 1 | GPFans Special
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie
Net binnen
'Red Bull haalt opvolger Lambiase', X-account privéjet Verstappen zorgt voor flinke rel | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Lindblad blikt terug op bijzonder moment Lewis Hamilton: "Dat was heel cool"
- 2 uur geleden
Coulthard voorspelt grote ommezwaai Aston Martin: 'Maar nu zijn ze heel erg slecht'
- 3 uur geleden
Kalff roemt zelfbewuste Hadjar: 'Eindelijk iemand die accepteert dat Verstappen beter is'
- Vandaag 19:21
Geautomatiseerd account Verstappen-jet zorgt voor X-rel met vraag over privésituatie
- Vandaag 18:33
- 2
Stella onthult 'zware prijs' richting 2026: "We hadden uit elkaar kunnen vallen"
- Vandaag 17:45
Veel gelezen
Strafpunten F1: FIA past punten aan bij Leclerc en Gasly tijdens zomerstop
- Gisteren 20:44
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?
- 24 juli
FIA deelt straf uit na Grand Prix van Hongarije en past uitslag aan
- 26 juli
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 20 juli
Oorlog dreigt op Nürburgring: nieuw kampioenschap zorgt direct voor ruzie
- 28 juli
Wolff gooit deur voor Verstappen helemaal open: "Niet bang Max en Kimi samen te voegen"
- 25 juli