Audi geeft plankgas in aanval naar voren met vier grote upgrades op de planning

Audi is voorlopig nog niet klaar met de doorontwikkeling van de R26-bolide en is van plan om tot eind november nieuwe upgrades te introduceren, zo meldt Auto, Motor und Sport. Waar de ontwikkeling van de krachtbron inmiddels stilligt, verschuift de focus bij het chassis juist van betrouwbaarheid naar pure prestaties. Volgens de planning van de Duitse renstal staan er tot het einde van het seizoen nog vier updaterondes op het programma.

Van deze vier geplande pakketten moeten er drie voor een merkbare vooruitgang op het circuit gaan zorgen. Het team, dat momenteel met twaalf punten de achtste plaats in het constructeurskampioenschap bezet, heeft de transformatie naar een volwaardig fabrieksteam goed doorstaan. Kleine kinderziektes en een gebrek aan racegeluk hebben een grotere puntenoogst voor de formatie van coureurs Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto tot nu toe in de weg gestaan. Om de kosten binnen de perken te houden, is het de bedoeling dat het huidige monocoque met slechts kleine aanpassingen wordt meegenomen naar volgend jaar.

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Binotto prijst chassis

Teambaas en CEO Mattia Binotto is ervan overtuigd dat Audi momenteel over een van de vijf beste chassis van de koningsklasse beschikt. Het pijnpunt ligt echter bij de AFR 26 Hybrid-krachtbron, die naar verluidt nog een seconde per ronde toegeeft op de topteams. Dankzij het ADUO-systeem werd er in Barcelona weliswaar een nieuwe turbo geïntroduceerd, maar deze kleinere lader zorgde enkel voor een betere bestuurbaarheid en loste het fundamentele pk-tekort niet op. Racedirecteur Allan McNish heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat er voor de rest van deze jaargang geen hardware-wijzigingen meer gepland staan voor de motor. Audi steekt de beperkte ontwikkelingsbronnen liever in een compleet nieuwe krachtbron voor de langere termijn.

Kalender nog niet duidelijk

De geplande aerodynamische updates zullen in ieder geval tot en met de race in Las Vegas op de auto worden geschroefd. Het is momenteel nog onzeker of de Formule 1 daarna nog verder racet, aangezien de seizoensafsluiters in Qatar en Abu Dhabi vanwege de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten op losse schroeven staan. Naar verwachting hakt de leiding van de sport uiterlijk halverwege september een knoop door over het al dan niet doorgaan van deze evenementen. Aannemelijk is het echter dat we in Europa - in Imola om precies te zijn - zullen gaan afsluiten

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