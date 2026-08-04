'Wheatley richting Aston Martin, maar vertrek bij Audi nog niet rond'
'Wheatley richting Aston Martin, maar vertrek bij Audi nog niet rond'Maak ons je Google-favoriet
Het begint er steeds meer op te lijken dat voormalig Audi-teambaas Jonathan Wheatley zal aansluiten bij Aston Martin. PlanetF1 meldt dat Wheatley nog altijd met Audi onderhandelt over zijn vertrek, waarna hij bij het team van Adrian Newey zou aansluiten.
Wheatley vertrok dit seizoen al na twee races bij het Duitse team, waarbij Audi aangaf dat daar persoonlijke redenen aan ten grondslag lagen. De voormalig Red Bull-topman, die samen met Max Verstappen meerdere wereldtitels wist te winnen, sloot in 2025 aan bij het team en zou de verantwoordelijkheden delen met Mattia Binotto. Toch besloot Wheatley uiteindelijk te vertrekken en sindsdien wordt er regelmatig gewezen op een mogelijke overstap naar Aston Martin.
'Wheatley onderhandelt nog altijd met Audi over vertrek'
Het Britse medium stelt dat Wheatley inderdaad op weg is naar Aston Martin, maar momenteel nog onderhandelt met Audi over de afwikkeling van zijn contract. Daardoor wordt niet verwacht dat de bevestiging van zijn overstap naar het team van Lawrence Stroll nog dit jaar zal volgen.
Bij Aston Martin zou Wheatley worden herenigd met Newey, die hij nog goed kent uit zijn periode bij Red Bull Racing. Wheatley zou daar de nieuwe teambaas worden, een rol die Newey momenteel op interim-basis vervult totdat er een permanente opvolger is gevonden. Newey nam het stokje eind 2025 over van Andy Cowell, nadat deze uit zijn functie als teambaas was gehaald.
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