Volgens PlanetF1 neemt Aston Martin aan het einde van 2026 afscheid van een van de oudgedienden binnen de renstal. Het gaat om Tom McCullough, die tot voor kort de functie van performance director bekleedde en na dertien jaar dienstverband de deur achter zich dichttrekt.

De ervaren engineer was een van de steunpilaren van het team dat in 2014 aansloot bij de renstal, destijds nog onder de naam Force India. Daar vervulde McCullough de rol van chief race engineer. In 2018 maakte hij de stap naar het management van het team en werd hij benoemd tot performance director, een functie die hij tot eind 2024 zou bekleden.

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'McCullough werd op zijspoor gezet'

Begin 2025 werd het team gereorganiseerd, waarbij veel van de verantwoordelijkheden van McCullough werden overgenomen door Mike Krack. McCullough richtte zich vervolgens op de afdeling Aston Martin Performance Technologies, die voornamelijk actief is in andere raceklassen. Volgens het Britse medium zal McCullough aan het einde van 2026 definitief vertrekken bij het team van Lawrence Stroll.

Tom McCullough

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