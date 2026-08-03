FIA haalt uit naar motorfabrikanten, Jos Verstappen is Max-geruchten beu en reageert | GPFans Recap
FIA haalt uit naar motorfabrikanten, Jos Verstappen is Max-geruchten beu en reageert | GPFans RecapMaak ons je Google-favoriet
Hoewel de zomerstop is begonnen, komen er hier en daar nog altijd nieuwtjes naar buiten. De meest gelezen verhalen van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.
De zomerstop is in volle gang en vanzelfsprekend kan dan ook het grote speculeren over van alles en nog wat beginnen. Uiteraard wordt er veel over Max Verstappen zijn toekomst gepraat, al is Jos Verstappen dat wel een beetje beu en heeft hij zich op X laten horen na een verschenen bericht over zijn zoon. Ondertussen zou Franco Colapinto op de nominatielijst staan om te vertrekken bij Alpine en heeft de FIA zich uitgesproken tegen de motorfabrikanten.
Jos Verstappen luid en duidelijk over geruchten rondom Red Bull-toekomst zoon Max
Jos Verstappen heeft fel uitgehaald naar berichtgeving over de contractsituatie van zijn zoon Max Verstappen bij Red Bull Racing. Waar in de media volop wordt gespeculeerd over de voorwaarden waaronder de viervoudig wereldkampioen langer bij de Oostenrijkse renstal zou blijven, verwijst de voormalig Formule 1-coureur deze geruchten resoluut naar het rijk der fabelen. Lees hier het hele artikel over Jos Verstappen zijn reactie.
'Colapinto niet terug bij Alpine in 2027, Sainz volgt Alonso op bij Aston Martin'
Franco Colapinto speelt onverwachts een sleutelrol in de huidige stoelendans op de rijdersmarkt voor volgend F1-zien. Flavio Briatore heeft de Argentijn namelijk naar verluidt laten weten dat hij voor 2027 op zoek moet naar een andere werkgever. Deze beslissing kan een kettingreactie veroorzaken waarbij ook Fernando Alonso en Carlos Sainz van team wisselen. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Alpine.
FIA haalt uit naar motorfabrikanten: 'Wíj voorspelden klachten over F1-auto's twee jaar geleden al'
De FIA vindt dat de aanhoudende kritiek van coureurs op de Formule 1-reglementen van dit seizoen onterecht aan het adres van het bestuursorgaan gericht zijn. Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling van de autosportbond, stelt dat de FIA de huidige problemen met het energiemanagement al ruim van tevoren zag aankomen, maar dat noodzakelijke regelwijzigingen werden geblokkeerd door de motorfabrikanten. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van de FIA.
Red Bull-junior Rocco Coronel oppermachtig in GT3-debuut op Assen samen met Mex Jansen
Rocco Coronel maakte afgelopen weekend zijn debuut in de GT3-racerij. Dit deed de jonge Nederlander voor thuispubliek gedurende The Racing Days op het TT Circuit Assen. Samen met Mex Jansen zegevierde hij in beide races van de Supercar Challenge. Lees hier het hele artikel over Rocco Coronel zijn mooie resultaat.
Verstappen grapt over carrière Brundle: "F*ck, je moet het gewoon simpel houden"
Max Verstappen heeft in de nieuwste aflevering van de YouTube-serie Grill The Grid grote moeite gehad met het raden van een voormalig Formule 1-coureur. De viervoudig wereldkampioen slaagde er aan de hand van een reeks teamlogo's niet in om de identiteit van Martin Brundle vast te stellen en grapte vervolgens over de huidige Sky Sports F1-analist. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen zijn uitspraken.
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