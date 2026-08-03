Red Bull-junior Rocco Coronel oppermachtig in GT3-debuut op Assen samen met Mex Jansen
Red Bull-junior Rocco Coronel oppermachtig in GT3-debuut op Assen samen met Mex JansenMaak ons je Google-favoriet
Rocco Coronel maakte afgelopen weekend zijn debuut in de GT3-racerij. Dit deed de jonge Nederlander voor thuispubliek op het TT Circuit Assen gedurende de Jack's Casino Racing Day. Samen met Mex Jansen zegevierde hij in beide races van de Supercar Challenge.
Coronel is een bekende naam in de Nederlandse autosport. Rocco is dan ook de vijftienjarige zoon van Tom. Na een indrukwekkende carrière in de kartsport werd hij in de zomer van 2024 door Helmut Marko getekend bij het juniorprogramma van Red Bull. Vanwege zijn zeer jonge leeftijd maakte hij vorig jaar zijn debuut in de autosport in het Ginetta Junior Championship, waar hij op dominante wijze de titel pakte, voordat hij in de Formule 4 mocht deelnemen. Coronel won een race in de Formula Winter Series en ligt momenteel vierde in het klassement van de Spaanse F4 na twee overwinningen.
Coronel en Jansen oppermachtig met Koopman Racing
Hij maakte afgelopen weekend een uitstapje naar Drenthe, waar hij voor het eerst actief was in een GT3-auto. Hij kroop achter het stuur van de BMW M4 GT3 van Koopman Racing en werd voor de wedstrijden van ieder een uur vergezeld door Mex Jansen. De laatstgenoemde is de regerend Silver Cup-kampioen van de prestigieuze GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS.
Het duo stond voor beide races op de pole position. Ze schreven Race 1 in Assen op hun naam met een voorsprong van 17.582 seconden op teamgenoot Harry Barton. Koopman Racing bezette de volledige top vijf. Coronel en Jansen zegevierde opnieuw in Race 2, ditmaal met een gat van maar liefst 45.957 seconden naar Marlon Birdsall, terwijl Barton genoegen moest nemen met P3.
Het eerstvolgende raceweekend van Coronel in de Red Bull-kleuren zal op 22 en 23 augustus zijn op het Circuito del Jarama, gastheer van ronde vier van zeven van de Spaanse Formule 4.
Kijk hieronder de Supercar Challenge-races terug.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
VIDEO | Familie Verstappen enorm trots na GT3-zege, 'Russell aan verrassing gelinkt' | GPFans News
- Vandaag 10:51
Doornbos verwacht aankondiging Verstappen, 'Hockenheimring mikt op F1-terugkeer' | GPFans Recap
- 31 juli 2026 21:44
- 2
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie
Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel"
ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien?
FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?'
Net binnen
Red Bull-junior Rocco Coronel oppermachtig in GT3-debuut op Assen samen met Mex Jansen
- 29 minuten geleden
Russell vertelt over zwaarste aan Formule 1: "Zie neefjes en nichtjes twee keer per jaar"
- 1 uur geleden
Strafpunten F1: FIA past punten aan bij Leclerc en Gasly tijdens zomerstop
- 1 uur geleden
- 11
FIA haalt uit naar motorfabrikanten: 'Wíj voorspelden klachten over F1-auto's twee jaar geleden al'
- 2 uur geleden
- 4
Stella wijst naar filmdag Ferrari: "Er is altijd wel iets wat je kunt leren"
- 2 uur geleden
'Colapinto niet terug bij Alpine in 2027, Sainz volgt Alonso op bij Aston Martin'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: FIA past punten aan bij Leclerc en Gasly tijdens zomerstop
- Vandaag 13:27
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?
- 24 juli
FIA deelt straf uit na Grand Prix van Hongarije en past uitslag aan
- 26 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 20 juli
Oorlog dreigt op Nürburgring: nieuw kampioenschap zorgt direct voor ruzie
- 28 juli