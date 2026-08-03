Rocco Coronel maakte afgelopen weekend zijn debuut in de GT3-racerij. Dit deed de jonge Nederlander voor thuispubliek op het TT Circuit Assen gedurende de Jack's Casino Racing Day. Samen met Mex Jansen zegevierde hij in beide races van de Supercar Challenge.

Coronel is een bekende naam in de Nederlandse autosport. Rocco is dan ook de vijftienjarige zoon van Tom. Na een indrukwekkende carrière in de kartsport werd hij in de zomer van 2024 door Helmut Marko getekend bij het juniorprogramma van Red Bull. Vanwege zijn zeer jonge leeftijd maakte hij vorig jaar zijn debuut in de autosport in het Ginetta Junior Championship, waar hij op dominante wijze de titel pakte, voordat hij in de Formule 4 mocht deelnemen. Coronel won een race in de Formula Winter Series en ligt momenteel vierde in het klassement van de Spaanse F4 na twee overwinningen.

Artikel gaat verder onder video

Coronel en Jansen oppermachtig met Koopman Racing

Hij maakte afgelopen weekend een uitstapje naar Drenthe, waar hij voor het eerst actief was in een GT3-auto. Hij kroop achter het stuur van de BMW M4 GT3 van Koopman Racing en werd voor de wedstrijden van ieder een uur vergezeld door Mex Jansen. De laatstgenoemde is de regerend Silver Cup-kampioen van de prestigieuze GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS.

Het duo stond voor beide races op de pole position. Ze schreven Race 1 in Assen op hun naam met een voorsprong van 17.582 seconden op teamgenoot Harry Barton. Koopman Racing bezette de volledige top vijf. Coronel en Jansen zegevierde opnieuw in Race 2, ditmaal met een gat van maar liefst 45.957 seconden naar Marlon Birdsall, terwijl Barton genoegen moest nemen met P3.

Het eerstvolgende raceweekend van Coronel in de Red Bull-kleuren zal op 22 en 23 augustus zijn op het Circuito del Jarama, gastheer van ronde vier van zeven van de Spaanse Formule 4.

Kijk hieronder de Supercar Challenge-races terug.

Gerelateerd