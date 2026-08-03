Stella wijst naar filmdag Ferrari: "Er is altijd wel iets wat je kunt leren"
Stella wijst naar filmdag Ferrari: "Er is altijd wel iets wat je kunt leren"Maak ons je Google-favoriet
McLaren-teambaas Andrea Stella legt uit dat hij niet op de hoogte was van het feit dat Ferrari afgelopen maand als eerste Formule 1-team de Madring in Spanje heeft getest. Het Italiaanse team mocht dat doen omdat het een filmdag had ingepland, maar Stella stelt dat de Scuderia hiermee ook waardevolle data heeft verzameld voor de Grand Prix die later dit jaar op de planning staat in Madrid.
Begin juli waren Lewis Hamilton en Charles Leclerc aanwezig op de nog af te bouwen Madring voor een filmdag op het circuit. Tijdens zo'n dag mag een team maximaal 200 kilometer afleggen. Officieel is een filmdag bedoeld voor marketingdoeleinden, maar teams gebruiken deze momenten regelmatig om data te verzamelen. Ieder team heeft de mogelijkheid om een dergelijke dag in te plannen, maar Ferrari koos voor de Madring en heeft daardoor een klein voordeel ten opzichte van de concurrentie.
Filmdag Ferrari
Tegenover PlanetF1 legt Stella uit dat hij niet op de hoogte was van het uitstapje van Ferrari: "Wij waren er niet van op de hoogte dat Ferrari deze sessie in Madrid zou houden." De beelden ervan zijn overigens wél al gedeeld: "Eigenlijk denk ik dat er sowieso al beelden of opnames met de andere teams zijn gedeeld. Los van de banden, die niet echt representatief zijn, zullen de omstandigheden op het circuit ook behoorlijk lastig zijn geweest. Het is tenslotte gewoon een bouwplaats."
Voordelen
Toch zijn er altijd kleine voordelen te behalen, zo erkent Stella: "Er is altijd wel iets wat je kunt leren. Je hebt bepaalde referenties. Zeker met de krachtbronnen van dit jaar krijg je bepaalde aanknopingspunten, waardoor je niet volledig hoeft te starten met data waarvan je alles moet inschatten omdat niemand er ooit is geweest. Dus mogelijk levert het een klein voordeel op."
'Geen groot probleem'
De filmdagen zijn iets waar elk team gebruik van kan maken, maar Ferrari heeft het simpelweg slim ingepland: "Het kwam voor ons als een verrassing, maar het is niets dat tegen de regels ingaat. We zijn er dus dankbaar voor dat we in ieder geval beelden vanuit de onboardcamera van het circuit kunnen zien. Ik denk dat we het na een paar rondjes in Madrid alweer vergeten zijn en ons gewoon volledig gaan richten op het raceweekend. Het is dus geen groot probleem."
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