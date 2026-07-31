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Marko over vertrek Lambiase bij Red Bull: 'Groot verlies, hij en Verstappen waren als oud echtpaar'

Marko ziet Red Bull in 2026 geen comeback maken: 'Zou ik niet op durven wedden'

Marko over vertrek Lambiase bij Red Bull: 'Groot verlies, hij en Verstappen waren als oud echtpaar' — Foto: © IMAGO

Marko ziet Red Bull in 2026 geen comeback maken: 'Zou ik niet op durven wedden'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Ook dr. Helmut Marko heeft er weinig vertrouwen in dat Red Bull Racing snel weer om de prijzen mee kan doen. De Oostenrijker vertrok eind 2025 en wijst bij Krone naar de kwakkelende vorm van de renstal.

Red Bull debuteert in 2026 met zijn zelfgebouwde power unit, waarvan de FIA heeft geoordeeld dat deze over de beste verbrandingsmotor beschikt en daardoor niet in aanmerking komt voor updates. Op aerodynamisch vlak schiet de wagen echter nog flink tekort. Ook in Hongarije omschreven Max Verstappen en Isack Hadjar de RB22 veelvuldig als een onbestuurbare wagen. Daarnaast kenden beide mannen tijdens het raceweekend een spin, wat de moeilijkheden onderstreepte.

Marko durft niet op Red Bull te wedden

Red Bull introduceerde in Miami en Oostenrijk twee grote updatepakketten. Hoewel die het gat van 1,2 seconden aan het begin van het seizoen hebben teruggebracht naar een paar tienden, is de achterstand er nog altijd. Daarnaast staan ook de concurrenten niet stil en liet McLaren in Hongarije zien dat ook zij dankzij flinke verbeteringen meedoen om de zeges. Marko was vorig jaar nog aanwezig toen Verstappen een flinke comeback kon maken in de titelstrijd, maar daar durft de voormalig Red Bull-adviseur zich dit jaar niet aan te wagen: "De concurrentie van McLaren en Ferrari is te groot en de auto is te instabiel. Daar zou ik zeker geen weddenschap op aangaan."

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