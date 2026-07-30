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Piastri, Sainz, Vowles, socials

Vowles neemt Sainz in bescherming na crash met Piastri: 'Alonso moest eerder aan de kant'

Piastri, Sainz, Vowles, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Vowles neemt Sainz in bescherming na crash met Piastri: 'Alonso moest eerder aan de kant'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens Williams-teambaas James Vowles treft Carlos Sainz niet de volledige schuld voor de veelbesproken aanvaring met Oscar Piastri tijdens de Grand Prix van Hongarije. De Britse teambaas neemt de Spanjaard in bescherming en wijst naar een haperend waarschuwingssysteem en de rol van Fernando Alonso in het incident, zo legt Vowles uit in een officiële videoanalyse van het team.

Oscar Piastri reed op de Hungaroring aan de leiding toen hij achterblijver Sainz op een ronde wilde zetten. De Spanjaard zag de naderende McLaren echter over het hoofd, waarna de twee wagens elkaar raakten op het smalle asfalt. Achteraf bleek dat een technische storing bij de wedstrijdleiding ervoor had gezorgd dat meerdere coureurs geen blauwe signalen op hun stuurdisplay kregen wanneer zij ruimte moesten maken voor snellere deelnemers.

Haperende systemen

Vowles, die onlangs zelf een nieuw langetermijncontract bij Williams tekende, legt uit dat de organisatie op het circuit hierdoor noodgedwongen moest improviseren. "Op een gegeven moment werkten we eigenlijk alleen nog maar met marshals die hun best deden", vertelt de teambaas over de chaotische situatie tijdens de race. "Maar met blauwe vlaggen zwaaien is voor marshals erg moeilijk: ze weten niet wanneer de auto's langskomen. Wat toen werd bedacht, was om knipperende blauwe lichten te gebruiken, maar zonder aan te geven voor welke coureur die bedoeld waren", aldus Vowles.

Alonso als stoorzender

Naast de technische problemen wijst de Williams-teambaas ook naar het rijgedrag van Fernando Alonso, die op dat moment in een direct gevecht verwikkeld was met Sainz. Volgens Vowles had de ervaren routinier de situatie veel eerder moeten oplossen om de leider in de wedstrijd door te laten. "Fernando kreeg de hele tijd al een aantal blauwe lichten, maar bleef voor Oscar rijden", stelt hij vast. "Je moet het in de juiste volgorde doen, dus Fernando had eerder al aan de kant moeten gaan voor Oscar. Maar dat deed hij niet", oordeelt de Britse topman.

Geen opzet in het spel

Hoewel Sainz na afloop harde kritiek kreeg te verduren – zo eiste voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher een zwaardere straf en noemde Piastri het incident een van de domste acties die hij ooit had gezien – benadrukt Vowles dat er absoluut geen sprake was van opzet. De pitmuur van Williams had de Spanjaard simpelweg beter moeten informeren tijdens zijn gevecht met Alonso. "Wat we wel hebben gedaan, is Carlos in bocht één laten weten dat Oscar eraan kwam", legt Vowles uit over de interne communicatie. "Wat we hadden moeten doen, want uiteindelijk racen we nog steeds voor een positie buiten de punten, is Carlos daarop wijzen op het moment dat hij naast Fernando reed in de aanloop naar bocht twee. Maar het was geen poging om Oscar te blokkeren of iets dergelijks", besluit de teambaas, die ondanks een uitdagend seizoen het volste vertrouwen houdt in de kwaliteiten van zijn toekomstige rijder.

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