Vowles neemt Sainz in bescherming na crash met Piastri: 'Alonso moest eerder aan de kant'
Vowles neemt Sainz in bescherming na crash met Piastri: 'Alonso moest eerder aan de kant'Maak ons je Google-favoriet
Volgens Williams-teambaas James Vowles treft Carlos Sainz niet de volledige schuld voor de veelbesproken aanvaring met Oscar Piastri tijdens de Grand Prix van Hongarije. De Britse teambaas neemt de Spanjaard in bescherming en wijst naar een haperend waarschuwingssysteem en de rol van Fernando Alonso in het incident, zo legt Vowles uit in een officiële videoanalyse van het team.
Oscar Piastri reed op de Hungaroring aan de leiding toen hij achterblijver Sainz op een ronde wilde zetten. De Spanjaard zag de naderende McLaren echter over het hoofd, waarna de twee wagens elkaar raakten op het smalle asfalt. Achteraf bleek dat een technische storing bij de wedstrijdleiding ervoor had gezorgd dat meerdere coureurs geen blauwe signalen op hun stuurdisplay kregen wanneer zij ruimte moesten maken voor snellere deelnemers.
Haperende systemen
Vowles, die onlangs zelf een nieuw langetermijncontract bij Williams tekende, legt uit dat de organisatie op het circuit hierdoor noodgedwongen moest improviseren. "Op een gegeven moment werkten we eigenlijk alleen nog maar met marshals die hun best deden", vertelt de teambaas over de chaotische situatie tijdens de race. "Maar met blauwe vlaggen zwaaien is voor marshals erg moeilijk: ze weten niet wanneer de auto's langskomen. Wat toen werd bedacht, was om knipperende blauwe lichten te gebruiken, maar zonder aan te geven voor welke coureur die bedoeld waren", aldus Vowles.
Alonso als stoorzender
Naast de technische problemen wijst de Williams-teambaas ook naar het rijgedrag van Fernando Alonso, die op dat moment in een direct gevecht verwikkeld was met Sainz. Volgens Vowles had de ervaren routinier de situatie veel eerder moeten oplossen om de leider in de wedstrijd door te laten. "Fernando kreeg de hele tijd al een aantal blauwe lichten, maar bleef voor Oscar rijden", stelt hij vast. "Je moet het in de juiste volgorde doen, dus Fernando had eerder al aan de kant moeten gaan voor Oscar. Maar dat deed hij niet", oordeelt de Britse topman.
Geen opzet in het spel
Hoewel Sainz na afloop harde kritiek kreeg te verduren – zo eiste voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher een zwaardere straf en noemde Piastri het incident een van de domste acties die hij ooit had gezien – benadrukt Vowles dat er absoluut geen sprake was van opzet. De pitmuur van Williams had de Spanjaard simpelweg beter moeten informeren tijdens zijn gevecht met Alonso. "Wat we wel hebben gedaan, is Carlos in bocht één laten weten dat Oscar eraan kwam", legt Vowles uit over de interne communicatie. "Wat we hadden moeten doen, want uiteindelijk racen we nog steeds voor een positie buiten de punten, is Carlos daarop wijzen op het moment dat hij naast Fernando reed in de aanloop naar bocht twee. Maar het was geen poging om Oscar te blokkeren of iets dergelijks", besluit de teambaas, die ondanks een uitdagend seizoen het volste vertrouwen houdt in de kwaliteiten van zijn toekomstige rijder.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Sainz kaatst de bal terug naar Piastri: 'Hij had ook wat voorzichtiger kunnen zijn'
- 27 juli 2026 13:32
- 7
FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?'
- 28 juli 2026 06:57
'Droomscenario voor GT3-plannen Verstappen', 'Mercedes introduceert nieuwe motor' | GPFans Recap
- Gisteren 21:42
Kravitz spot grote problemen bij Red Bull: "Zo overtuig je Verstappen niet om te blijven"
- 28 juli 2026 20:28
- 4
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel"
ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien?
FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?'
Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint
Net binnen
Vowles neemt Sainz in bescherming na crash met Piastri: 'Alonso moest eerder aan de kant'
- 19 minuten geleden
'Liberty Media onderzoekt uniek plan: MotoGP-demo tijdens Formule 1-weekend in Austin'
- 1 uur geleden
Benson weet het zeker: 'Kamp-Verstappen praat nog altijd met Mercedes'
- 2 uur geleden
Zo controleert de FIA of F1-teams het werk écht stilleggen tijdens de zomerstop
- 2 uur geleden
- 6
Domenicali weerlegt kritiek op F1: 'Nieuwe fans begrijpen niet wat erachter zit'
- 3 uur geleden
- 4
Verstappen kijkt uit naar terugkeer Sepang: 'Heel moeilijk circuit, met heel veel bandenslijtage'
- Vandaag 15:51
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli bovenaan strafpuntenlijst met Bearman na extra straf Hongarije
- 28 juli
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?
- 24 juli
FIA deelt straf uit na Grand Prix van Hongarije en past uitslag aan
- 26 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 20 juli
Oorlog dreigt op Nürburgring: nieuw kampioenschap zorgt direct voor ruzie
- 28 juli