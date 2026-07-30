Zo controleert de FIA of F1-teams het werk écht stilleggen tijdens de zomerstop
Zo controleert de FIA of F1-teams het werk écht stilleggen tijdens de zomerstopMaak ons je Google-favoriet
Vanaf vrijdag gaan de fabrieken in de Formule 1 dan echt dicht voor de tweeweekse zomerstop. In die periode mogen de teams niet doorwerken aan de wagens en moeten ze verplicht het werk neerleggen. Maar hoe controleert de FIA of dit ook daadwerkelijk gebeurt?
Artikel 3.1 van het operationeel reglement van de FIA legt uit dat er in juli en augustus een periode van twee weken moet zijn waarin de teams hun fabrieken sluiten. Die periode mogen de teams vaak zelf kiezen, maar komt meestal op hetzelfde moment uit, zodat ook de voorbereiding op de Dutch Grand Prix, de eerstvolgende race na de zomerstop, in goede banen verloopt. Over wat er precies tijdens de zomerstop gebeurt, leggen we in het volgende artikel uit: klik hier!
Fabrieken gesloten
De teams mogen tijdens de zomerstop dus vrij weinig doen. De FIA controleert dit op verschillende manieren. Zo moeten de teams de werkzaamheden tijdens de shutdown registreren en kan de FIA deze gegevens op elk moment opvragen. Daarnaast werken veel teams met toegangssystemen in de fabrieken. Ook die gegevens kan de FIA controleren om te zien wie de fabriek binnenkomt en weer verlaat.
Computers uitlezen en thuiswerken ook niet toegestaan
De ontwikkeling van de wagens staat tijdens de zomerstop volledig stil en de autosportbond kan achteraf onderzoeken of teams toch stiekem hebben doorgewerkt. Denk aan CAD-bestanden, windtunneldata, CFD-simulaties en andere ontwikkelingsinformatie die de teams moeten kunnen overleggen als de FIA onraad vermoedt. Voor wie denkt dat personeel dan misschien stiekem thuis aan nieuwe onderdelen gaat werken, is er ook slecht nieuws. De FIA staat dit soort werkzaamheden namelijk eveneens niet toe als ze te maken hebben met de ontwikkeling van de wagen, al zal geen enkele FIA-controleur op het vakantieadres van een medewerker langskomen om te controleren of er toch wordt doorgewerkt.
Uitzondering op zomerstop
Wel bestaat er een uitzondering voor de teams. Zo mag er op de fabriek worden gewerkt als daar een geldige reden voor is. Denk aan noodzakelijke werkzaamheden, zoals onderhoud aan de fabriek. Teams moeten achteraf wel kunnen verantwoorden waarom die werkzaamheden juist tijdens de zomerstop hebben plaatsgevonden.
Teams houden elkaar ook in de gaten
De FIA hanteert daarbij een systeem dat grotendeels is gebaseerd op vertrouwen. De autosportbond kan steekproefsgewijs informatie opvragen bij teams als er vermoedens zijn dat de regels zijn overtreden. Daarnaast fungeert ook de competitieve omgeving van de Formule 1 als extra controlemechanisme. Teams houden elkaar namelijk scherp in de gaten. Als een concurrent vermoedt dat een rivaal toch stiekem aan het doorontwikkelen is, kan dat worden gemeld bij de internationale autosportfederatie.
Straffen en reputatieschade
Mocht een team de regels overtreden en door de FIA worden betrapt, dan kan de autosportbond kiezen voor boetes, maar ook voor sportieve straffen. Daarbij neemt een team een groot risico, want het wordt gezien als een vorm van competitievervalsing. Dat kan uitmonden in een zware straf en misschien nog wel belangrijker: flinke reputatieschade.
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