Volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali is de sport erbij gebaat om voor nieuwe fans minder nadruk te leggen op de technische achtergrond van de Formule 1. Volgens de Italiaan snappen zij vrij weinig van de techniek, maar zijn ze vooral geïnteresseerd in de actie op de baan.

De Formule 1 staat bekend als de klasse waarin mens en machine op de limiet worden getest. Daarbij spelen de innovatie van de auto's en de techniek daarachter vaak een hoofdrol. Toch is er dit jaar enorm veel kritiek gekomen op één van die technieken, namelijk de afhankelijkheid van de elektromotor in de huidige Formule 1-auto's. Domenicali stipt bij The Race een gesprek met Star Wars-bedenker George Lucas aan, waarin hij naar eigen zeggen een nieuwe kijk op de sport heeft gekregen.

Artikel gaat verder onder video

'Nieuwe fans zijn vooral gefascineerd door actie op de baan'

De voormalig teambaas van Ferrari wijst naar de woorden van Lucas: "Hij gaf me een bijzonder interessant inzicht in hoe nieuwe fans naar de Formule 1 kijken." Daarin ziet Domenicali dat de sport eenvoudiger moet worden, vooral voor nieuwe fans: "Ik denk dat hij ons ook heeft laten zien hoe we bepaalde zaken echt kunnen vereenvoudigen, omdat nieuwe fans vaak niet begrijpen wat er daadwerkelijk achter de schermen gebeurt." Het motto lijkt dan ook duidelijk: minder technisch vernuft, meer actie op de baan. "Zij zijn vooral gefascineerd door het feit dat er zoveel actie is."

?️ Stefano Domenicali says that Star Wars creator George Lucas gave him some really useful insight on how a newer generation of fans are watching F1: pic.twitter.com/Nk8Pfb7YmJ — The Race (@wearetherace) July 30, 2026

Gerelateerd