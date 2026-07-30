Domenicali weerlegt kritiek op F1: 'Nieuwe fans begrijpen niet wat erachter zit'
Domenicali weerlegt kritiek op F1: 'Nieuwe fans begrijpen niet wat erachter zit'Maak ons je Google-favoriet
Volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali is de sport erbij gebaat om voor nieuwe fans minder nadruk te leggen op de technische achtergrond van de Formule 1. Volgens de Italiaan snappen zij vrij weinig van de techniek, maar zijn ze vooral geïnteresseerd in de actie op de baan.
De Formule 1 staat bekend als de klasse waarin mens en machine op de limiet worden getest. Daarbij spelen de innovatie van de auto's en de techniek daarachter vaak een hoofdrol. Toch is er dit jaar enorm veel kritiek gekomen op één van die technieken, namelijk de afhankelijkheid van de elektromotor in de huidige Formule 1-auto's. Domenicali stipt bij The Race een gesprek met Star Wars-bedenker George Lucas aan, waarin hij naar eigen zeggen een nieuwe kijk op de sport heeft gekregen.
'Nieuwe fans zijn vooral gefascineerd door actie op de baan'
De voormalig teambaas van Ferrari wijst naar de woorden van Lucas: "Hij gaf me een bijzonder interessant inzicht in hoe nieuwe fans naar de Formule 1 kijken." Daarin ziet Domenicali dat de sport eenvoudiger moet worden, vooral voor nieuwe fans: "Ik denk dat hij ons ook heeft laten zien hoe we bepaalde zaken echt kunnen vereenvoudigen, omdat nieuwe fans vaak niet begrijpen wat er daadwerkelijk achter de schermen gebeurt." Het motto lijkt dan ook duidelijk: minder technisch vernuft, meer actie op de baan. "Zij zijn vooral gefascineerd door het feit dat er zoveel actie is."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
'Droomscenario voor GT3-plannen Verstappen', 'Mercedes introduceert nieuwe motor' | GPFans Recap
- Gisteren 21:42
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel"
ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien?
FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?'
Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint
Net binnen
Benson weet het zeker: 'Kamp Verstappen praat nog altijd met Mercedes'
- 5 minuten geleden
Zo controleert de FIA of F1-teams het werk écht stilleggen tijdens de zomerstop
- 1 uur geleden
- 4
Domenicali weerlegt kritiek op F1: 'Nieuwe fans begrijpen niet wat erachter zit'
- 1 uur geleden
- 3
Verstappen kijkt uit naar terugkeer Sepang: 'Heel moeilijk circuit, met heel veel bandenslijtage'
- 2 uur geleden
Schumacher zou op Mallorca verblijven: "Corinna zegt er niks over"
- 3 uur geleden
- 1
Marko eerlijk: 'Het lijkt niet helemaal lekker te lopen tussen Max en zijn engineers'
- Vandaag 14:19
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli bovenaan strafpuntenlijst met Bearman na extra straf Hongarije
- 28 juli
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?
- 24 juli
FIA deelt straf uit na Grand Prix van Hongarije en past uitslag aan
- 26 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 20 juli
Oorlog dreigt op Nürburgring: nieuw kampioenschap zorgt direct voor ruzie
- 28 juli