Het Aston Martin Aramco Formula One Team heeft bekendgemaakt dat Mick Fern, in de paddock liefkozend 'Biscuit' genoemd, gisteren na een ziektebed vreedzaam is overleden. De ervaren bandentechnicus was maar liefst 35 jaar lang een vast gezicht in de koningsklasse van de autosport. Volgens de Britse renstal verliest de Formule 1-gemeenschap met het overlijden van de veteraan een absolute steunpilaar die een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten op de sport.

Binnen de formatie uit Silverstone vervulde de Brit een cruciale rol als bandentechnicus. Hij was specifiek verantwoordelijk voor de voorbereiding en het beheer van de bandensets aan één kant van de garage, waar hij de afgelopen zeven seizoenen nauw samenwerkte met coureur Lance Stroll. De bandenexpert begon zijn loopbaan bij het team in 1999, toen de renstal nog opereerde onder de naam Jordan Grand Prix. Na enkele omzwervingen keerde hij in 2015 terug op het oude nest en bleef hij de organisatie trouw tijdens de opeenvolgende overgangen naar Force India, Racing Point en uiteindelijk het huidige Aston Martin .

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Een emotioneel eerbetoon

Via de officiële kanalen deelt Aston Martin een emotioneel eerbetoon aan hun gewaardeerde collega. "De gedachten van het hele team en de F1-gemeenschap zijn bij de familie en vrienden van onze teamgenoot, Mick Fern, die bij zovelen van ons geliefd was als Biscuit en vandaag vreedzaam is overleden", zo luidt de verklaring van de renstal. Het team roemt zijn loyaliteit en gastvrijheid binnen de veeleisende topsportomgeving van de Formule 1. "Biscuit was een ware steunpilaar die loyaliteit en steun toonde aan iedereen om hem heen. Hij ontving iedereen met open armen en zorgde ervoor dat onze reizende wereld meer als thuis voelde."

Respect in de paddock

De impact van de geliefde technicus reikte veel verder dan alleen de eigen pitbox in de pitstraat. In de 35 jaar dat hij meedraaide in de reizende Formule 1-karavaan, dwong hij overal in de paddock respect af bij zowel collega's als concurrenten. "Biscuit bracht 35 jaar door in de paddock en werd gerespecteerd door iedereen die met hem samenwerkte", vervolgt de verklaring van Aston Martin. "We zijn allemaal zo dankbaar voor onze tijd samen en zullen zijn warmte en humor enorm missen."

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

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