Honda zal vandaag met haar nieuwe Formule 1-krachtbron voor het eerst op het asfalt verschijnen tijdens een filmdag van Aston Martin. De Japanse fabrikant kiest ervoor om de geüpgradede motor op de Hungaroring te testen, voordat deze na de zomerstop officieel wordt geïntroduceerd tijdens de Dutch Grand Prix.

De test volgt kort na de F1 Grand Prix van Hongarije, waar Aston Martin afgelopen zondag een omvangrijk upgradepakket voor de AMR26 introduceerde. Hoewel coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll in Boedapest met een veertiende en dertiende plaats buiten de punten finishten, leverde de zogeheten B-spec wel een duidelijke snelheidsverbetering op in zowel de kwalificatie als de race. Aanvankelijk had Honda de eerste race na de zomerpauze op Circuit Zandvoort aangewezen als het moment om de motorupgrade te leveren, maar er werd uiteindelijk besloten om de Honda RA626H-power unit vandaag al een officieel debuut te laten maken tijdens de filmdag.

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Belangrijke stap richting Dutch GP

Shintaro Orihara, de hoofdengineer evenals de uitvoerend manager van het trackside-afdeling van Honda, benadrukt dat het afgelopen raceweekend nuttig is geweest voor de integratie van de krachtbron. "In Hongarije hebben we het team ondersteund met de integratie van de power unit. We hebben ook cruciale data kunnen verzamelen, die ons zal helpen bij de volgende race", aldus de Japanner. De focus van de motorleverancier ligt nu volledig op de laatste Grand Prix op Nederlandse bodem, waar het evenement voor het eerst een Sprint-format kent. "We gaan nu de belangrijke stap zetten om onze nieuwe specificatie power unit in Nederland te introduceren", stelt Orihara.

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Voordat de Formule 1-paddock definitief sluit voor de verplichte vakantieperiode, krijgt de formatie van uitvoerend technisch partner en teambaas Adrian Newey dus nog de kans om de nieuwe specificatie aan de tand te voelen. Orihara ziet de testdag op de Hungaroring vandaag als een essentieel meetmoment voor de exclusieve fabriekspartner. "Daarvoor, tijdens deze filmdag van woensdag, zullen we de nieuwe motor voor de eerste keer in de AMR26 laten draaien, voordat de zomerafsluiting begint."