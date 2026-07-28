Valtteri Bottas moest zelf ingrijpen toen zijn auto vlam vatte tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije. De coureur van het debuterende Cadillac viel afgelopen zondag uit met remproblemen en besloot na het uitstappen zelf een brandblusser ter hand te nemen.

De Amerikaanse renstal kampt al langer met betrouwbaarheidsproblemen rondom de remmen en zag op de Hungaroring beide wagens uitvallen. Waar teamgenoot Sergio Pérez met een kapotte ophanging de strijd moest staken, werd Bottas opnieuw het slachtoffer van oververhitte remmen. Het team had voor het raceweekend in Boedapest nochtans extra remkoeling op de MAC-26-bolide geïnstalleerd in een poging de aanhoudende problemen op te lossen.

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Zelf het brandje blussen

Dat bleek echter onvoldoende, waarna de remmen van de Fin vlam vatten. Toen Bottas zijn auto bij de ingang van de pitstraat parkeerde, was er in de directe omgeving geen marshal te bekennen om het vuur te doven. "Toen ik uit de auto sprong, was er nog niemand en ik zag het vuur", vertelt hij over het incident bij Viaplay. "Ik had geluk dat ik de brandblusser daar zag staan toen ik eruit sprong. Dus ik dacht: 'Waarom niet, ik help ze even!'", aldus Bottas, die er later wel om kon lachen.

A double brake failure brought an early end to Valtteri Bottas' race in Hungary ?#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/GDJFUuECfz — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat de remmen van de Cadillac-bolides voor gevaarlijke situaties zorgen. Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk moesten zowel Bottas als Pérez in de openingsfase opgeven nadat hun remmen eveneens vlam vatten.

Bottas blikt vooruit op Dutch GP

Ondanks de teleurstelling in Hongarije en het feit dat de extra koeling onvoldoende bleek, kijkt Bottas voorzichtig optimistisch naar de eerstvolgende race. Na de zomerstop reist het Formule 1-circus af naar Circuit Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. "We hadden dit weekend meer remkoeling, maar voor deze omstandigheden en dit circuit was het duidelijk niet genoeg", blikt hij terug op de afgelopen race. "Ik denk dat we in Zandvoort in ieder geval in orde zouden moeten zijn, maar voor de toekomst weten we dat we meer nodig hebben."

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