Max Verstappen maakte eerder dit jaar zijn debuut in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, de beruchte langeafstandsrace op de Nürburgring Nordschleife. De organisatie, ADAC Nordrhein, heeft een nieuw kampioenschap aangekondigd waarbij de 24h-race centraal zal staan.

Er bestaat al vijf decennialang een kampioenschap dat exclusief racet op de Nürburgring Nordschleife, namelijk de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Dit wordt georganiseerd door de VLN en staat compleet los van de 24h Nürburgring. De NLS-kalender bestaat uit tien races van ieder vier uur, met uitzondering van één wedstrijd van zes uur, en ieder evenement wordt weer door een andere lokale autosportbond georganiseerd. Verstappen schreef vorig jaar een race in de NLS op zijn naam, de 57. ADAC Barbarossapreis, samen met Chris Lulham in een Emil Frey Racing-Ferrari. Tevens nam hij afgelopen maart deel aan de 58. ADAC Barbarossapreis ter voorbereiding op de 24h Nürburgring. De Mercedes-AMG van Verstappen Racing kwam als eerste over de streep, maar werd gediskwalificeerd vanwege het gebruik van te veel bandensetjes.

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Proloog en twee extra races maken kalender compleet

Naast de NLS komt er dus een kampioenschap bij in 2027: de ADAC 24h Nürburgring Series, georganiseerd door ADAC Nordrhein. De zogeheten 24h Qualifiers, de twee races van ieder vier uur een maand voor de 24h-race, en natuurlijk de 24h-race zelf gaan deel uitmaken van dit kampioenschap. Er komen echter nog drie evenementen bij om de kalender compleet te maken.

Er zal een 24h Prologue komen om het seizoen te starten, waardoor teams en coureurs nog uitgebreidere testmogelijkheden krijgen. Verder omvat het kampioenschap twee zomerevenementen die volgens de technische reglementen van de 24 uur van de Nürburgring worden verreden. Deze vinden plaats in het kader van de traditionele ADAC Eifelrennen en de ADAC 1000km Race, beide georganiseerd door DAMC 05 Veranstaltungs-GmbH.

Deelnemers die zich inschrijven voor de ADAC 24h Nürburgring Series krijgen een gegarandeerde startplek in de 24h-race - teams en coureurs hoeven zich dan geen zorgen te maken dat ze geweigerd worden vanwege een te groot startveld - en hoeven minder inschrijfkosten te betalen.

© Gruppe C

Verstappen vaker in actie?

Dit is hoe de 2027-kalender van de nieuwe ADAC 24h Nürburgring Series eruit komt te zien:

24h Prologue - 2-3 april

24h Qualifiers - 30 april-2 mei

24h Nürburgring - 27-30 mei

Eifelrennen - 30 juli-1 augustus

1000km Race - 10-12 september



Of we door de introductie van het nieuwe 24h-kampioenschap Verstappen vaker in actie gaan zien, blijft nog even de vraag. De verwachting is dat Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella samen met de viervoudig wereldkampioen gaan terugkeren met de door Winward Racing gerunde Verstappen Racing-bolide. Juncadella en Verstappen hebben aangegeven in 2027 weer mee te willen doen. De deelname van Max hangt echter af van zijn diensten als Red Bull Racing-coureur in de Formule 1. De F1-kalender van volgend jaar is nog niet bekend en, al is de verwachting momenteel dat de 24h-race zelf niet clasht met de koningklasse, het is nog maar de vraag hoe dat zit met de Prologue, de Qualifiers en de twee zomerraces.

UPDATE: De VLN en de belangengroep ILN hebben met grote onvrede gereageerd op de plannen van de ADAC. Lees het hier.

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