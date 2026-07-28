Bizarre actie Verstappen op Hamilton: 'Dat laat zien dat hij de beste is' | GPFans Raceteam
Bizarre actie Verstappen op Hamilton: 'Dat laat zien dat hij de beste is' | GPFans RaceteamMaak ons je Google-favoriet
In de nieuwste aflevering van GPFans Raceteam blikken onze specialisten Remy Ramjiawan en Vincent Bruins terug op de Grand Prix van Hongarije. In onderstaande video bespreken ze de waanzinnige inhaalactie van Max Verstappen op Lewis Hamilton, waarbij de zevenvoudig wereldkampioen compleet verrast werd door de Red Bull-coureur.
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