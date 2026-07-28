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Verstappen and Hamilton fighting at the Hungaroring

Bizarre actie Verstappen op Hamilton: 'Dat laat zien dat hij de beste is' | GPFans Raceteam

Bizarre actie Verstappen op Hamilton: 'Dat laat zien dat hij de beste is' | GPFans Raceteam

Redactie
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In de nieuwste aflevering van GPFans Raceteam blikken onze specialisten Remy Ramjiawan en Vincent Bruins terug op de Grand Prix van Hongarije. In onderstaande video bespreken ze de waanzinnige inhaalactie van Max Verstappen op Lewis Hamilton, waarbij de zevenvoudig wereldkampioen compleet verrast werd door de Red Bull-coureur.

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