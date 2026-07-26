Hamilton is klaar met stewards na volgende straf: "Elke keer als ik ze de kans geef"
Hamilton is klaar met stewards na volgende straf: "Elke keer als ik ze de kans geef"Maak ons je Google-favoriet
Lewis Hamilton heeft na afloop van de Grand Prix van Hongarije hard uitgehaald naar de wedstrijdleiding. De Ferrari-coureur kreeg een tijdstraf van vijf seconden opgelegd wegens te hard rijden in de pitstraat, waardoor hij een positie verloor in de einduitslag. Over de boordradio stak de zevenvoudig wereldkampioen zijn frustratie over de beslissing van de stewards niet onder stoelen of banken.
Tijdens de race op de Hungaroring kwam de Brit oorspronkelijk als vierde over de streep, achter racewinnaar Lando Norris, Max Verstappen en Kimi Antonelli. Vanwege de straf voor zijn snelheidsovertreding in de pitstraat viel hij echter terug naar de vijfde plaats, waardoor zijn teamgenoot Charles Leclerc opschoof naar de vierde positie. Vlak na de race liet hij via de boordradio duidelijk merken hoe hij over de wedstrijdleiding dacht. "Elke kans die ik die stewards geef, elke keer weer geven ze me een straf", zo klonk het gefrustreerd uit de mond van de coureur.
Derde raceweekend op rij
De woede van de routinier komt niet zomaar uit de lucht vallen, aangezien hij de laatste tijd vaker in aanraking komt met de wedstrijdleiding. Het incident in Boedapest markeert alweer het derde opeenvolgende raceweekend waarin hij tegen een straf aanloopt, na eerdere sancties tijdens de Grands Prix van Groot-Brittannië en België. Ook eerder dit weekend was het al raak voor de coureur van de Italiaanse renstal. Hij ontving na de kwalificatie een gridstraf van drie plaatsen omdat hij Oscar Piastri had gehinderd op de baan. De opgelopen averij in Hongarije heeft ook gevolgen voor de strijd om de wereldtitel. Doordat Antonelli als derde eindigde, heeft de Mercedes-coureur zijn voorsprong in het kampioenschap verder vergroot. Hamilton staat momenteel op de tweede plaats in de tussenstand met een achterstand van vijftig punten op de leider, terwijl hij tegelijkertijd de hete adem van George Russell in zijn nek voelt.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Dit is de voorlopige startopstelling voor GP Hongarije na gridstraffen bij topteams
- Vandaag 07:07
- 13
Verstappen zag 'slapende' Hamilton risico nemen tijdens inhaalactie: "Hij lette niet op"
- 48 minuten geleden
Wolff zet Mercedes-deur open voor Verstappen, pisnijdige Max profiteert van gridstraffen | GPFans Recap
- Gisteren 21:47
- 3
Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint
- Vandaag 16:44
- 14
LIVE (gesloten) | Grand Prix van Hongarije: Norris grijpt de macht in Boedapest
- Vandaag 14:31
- 12
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint
BREAKING: Formule 1 voegt Grand Prix van Maleisië officieel toe aan huidige kalender
Totaal rommeltje in Q3 met pole voor Norris, Alonso zorgt voor Aston Martin-feestje
Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen'
Net binnen
Domenicali verklapt: Imola de grote kandidaat voor seizoensafsluiting 2026
- 26 minuten geleden
Verstappen zag 'slapende' Hamilton risico nemen tijdens inhaalactie: "Hij lette niet op"
- 48 minuten geleden
VIDEO: Piastri woest na Hongarije F1: “Eén van de domste dingen die ik ooit heb gezien” | GPFans Race Day
- 1 uur geleden
Mekies looft Verstappen: "Stel je eens voor wat hij doet als hij wél blij is met de balans"
- 1 uur geleden
Wolff woedend op concurrentie: 'Schandalig gedrag van die Teletubbies op de pitmuur'
- 1 uur geleden
- 1
Verstappen bevestigt schade en is ontevreden met P2: "Ik was niet te genieten"
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli bovenaan strafpuntenlijst met Bearman na extra straf Hongarije
- Vandaag 10:56
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?
- 24 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 20 juli
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli