Lewis Hamilton heeft na afloop van de Grand Prix van Hongarije hard uitgehaald naar de wedstrijdleiding. De Ferrari-coureur kreeg een tijdstraf van vijf seconden opgelegd wegens te hard rijden in de pitstraat, waardoor hij een positie verloor in de einduitslag. Over de boordradio stak de zevenvoudig wereldkampioen zijn frustratie over de beslissing van de stewards niet onder stoelen of banken.

Tijdens de race op de Hungaroring kwam de Brit oorspronkelijk als vierde over de streep, achter racewinnaar Lando Norris, Max Verstappen en Kimi Antonelli. Vanwege de straf voor zijn snelheidsovertreding in de pitstraat viel hij echter terug naar de vijfde plaats, waardoor zijn teamgenoot Charles Leclerc opschoof naar de vierde positie. Vlak na de race liet hij via de boordradio duidelijk merken hoe hij over de wedstrijdleiding dacht. "Elke kans die ik die stewards geef, elke keer weer geven ze me een straf", zo klonk het gefrustreerd uit de mond van de coureur.

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Derde raceweekend op rij

De woede van de routinier komt niet zomaar uit de lucht vallen, aangezien hij de laatste tijd vaker in aanraking komt met de wedstrijdleiding. Het incident in Boedapest markeert alweer het derde opeenvolgende raceweekend waarin hij tegen een straf aanloopt, na eerdere sancties tijdens de Grands Prix van Groot-Brittannië en België. Ook eerder dit weekend was het al raak voor de coureur van de Italiaanse renstal. Hij ontving na de kwalificatie een gridstraf van drie plaatsen omdat hij Oscar Piastri had gehinderd op de baan. De opgelopen averij in Hongarije heeft ook gevolgen voor de strijd om de wereldtitel. Doordat Antonelli als derde eindigde, heeft de Mercedes-coureur zijn voorsprong in het kampioenschap verder vergroot. Hamilton staat momenteel op de tweede plaats in de tussenstand met een achterstand van vijftig punten op de leider, terwijl hij tegelijkertijd de hete adem van George Russell in zijn nek voelt.

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