Oscar Piastri vindt de aanrijding met Carlos Sainz tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije één van de meest onnozele acties die hij ooit in de Formule 1 heeft meegemaakt. De McLaren-coureur raakte door de touché met de Williams de virtuele leiding in de wedstrijd kwijt aan teamgenoot Lando Norris. De Australiër is woest en heeft geen enkele boodschap aan de verklaring van Sainz.

Tijdens de race op de Hungaroring reed Piastri lange tijd aan de leiding. Na zijn tweede pitstop halverwege de wedstrijd kwam hij echter in het verkeer terecht. In de ronde 39 van 70 probeerde hij Sainz op een ronde achterstand te zetten, maar de Madrileen sneed de lijn van de virtuele koploper af. Dit resulteerde in contact in bocht twee, waardoor Piastri kostbare tijd verloor. De stewards deelden niet meer dan een tijdstraf van vijf seconden uit aan Sainz, niet voor het negeren van blauwe vlaggen, maar voor het veroorzaken van het contact.

Artikel gaat verder onder video

Piastri wuift excuus Sainz weg

Sainz verklaarde na het moment dat hij Piastri niet had gezien, geen blauwe vlaggen op zijn stuur kreeg en niet door zijn team was geïnformeerd. Voor de huidige nummer zeven uit het wereldkampioenschap is dat echter onacceptabel. "Voor mij is dat totaal geen excuus", begint hij tegenover Viaplay. "Dat moet één van de domste dingen zijn die ik ooit op een circuit heb gezien. Het kan me niet echt schelen welk excuus hij gaf."

Voorafgaand aan de botsing had man uit Melbourne het al zwaar op het Hongaarse asfalt, aangezien de snelheid op de harde banden tegenviel. Toch geloofde hij dat een overwinning erin zat. "De snelheid was helemaal niet geweldig op de harde banden, maar ik had het gevoel dat zolang ik mijn positie op de baan behield, ik een redelijke kans had om het tot het einde vol te houden. Het zou niet makkelijk worden, maar ik dacht wel dat het mogelijk was."

Related image

Alles wat mis kon gaan, ging mis

Na het contact met Sainz stortte de race van Piastri volledig in. De virtuele leiding ging over naar Norris, die de wedstrijd uiteindelijk ook op zijn naam schreef voor Max Verstappen en kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli. Piastri zelf haalde de finish niet eens vanwege een defecte versnellingsbak. "Vanaf dat moment ging vrijwel alles wat mis kon gaan mis, zelfs de dingen waar je nooit aan denkt. Op de vraag of de race voelt als een verloren overwinning, is hij duidelijk. "Het is lastig te zeggen, maar ik denk dat het absoluut een gemiste kans is, ja."

Gerelateerd