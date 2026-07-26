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Carlos Sainz, FIA, Australian GP, 2026

Sainz wijst naar bijzondere oorzaak van touché met Piastri: "Verpestte mijn race"

Carlos Sainz, FIA, Australian GP, 2026 — Foto: © IMAGO
5 reacties

Sainz wijst naar bijzondere oorzaak van touché met Piastri: "Verpestte mijn race"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Carlos Sainz wijst naar een haperend systeem als de voornaamste oorzaak van zijn aanrijding met Oscar Piastri tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije. De Williams-coureur ontving een tijdstraf van vijf seconden voor het incident, maar stelt dat defecte blauwe vlaggen op zijn stuur en een niet-werkende driver tracker de boosdoeners waren.

Het moment vond halverwege de race plaats in de tweede bocht van de Hungaroring. Piastri probeerde de achterblijver in te halen, maar Sainz was op dat moment in een fel gevecht verwikkeld met Fernando Alonso en sneed de lijn van de McLaren-coureur af. Hoewel er geen zware schade was, kostte het tijdverlies Piastri de virtuele leiding in de wedstrijd ten opzichte van zijn teamgenoot Lando Norris, die uiteindelijk wist te winnen. De stewards oordeelden dat Sainz verantwoordelijk was voor de touché en kreeg een tijdstraf van vijf seconden.

Geen waarschuwingen in de cockpit

Sainz vindt echter niet dat de schuld volledig bij hem ligt. Hij benadrukt dat hij geen waarschuwingen kreeg in de cockpit. "Vandaag hadden we geen blauwe vlaggen op ons stuur, wat we normaal gesproken wel hebben", legt de Madrileen uit tegenover Viaplay. "Daarbovenop waren we in een fel gevecht met Fernando verwikkeld." Door die strijd had hij de aanstormende Piastri simpelweg niet in de gaten. "Ik was me er niet van bewust dat Oscar de auto daar had neergezet. Dus ja, toen botsten we", aldus Sainz.

Problemen met de data op de Hungaroring

Naast de ontbrekende lampjes op het stuur werkte ook de driver tracker niet naar behoren. De race-engineer van Sainz kon hem daarom niet op tijd waarschuwen dat Piastri eraan zat te komen. "We misten wat communicatie rondom dat incident en waarschijnlijk hadden we het beter kunnen doen", erkent de Williams-coureur eerlijk over het optreden van zijn team.

Het contact en de daaropvolgende straf hadden gevolgen voor de eindklassering van Sainz. Waar hij naar eigen zeggen bezig was aan een sterke opmars, eindigde hij vandaag uiteindelijk als achttiende. "Het kostte me een straf van vijf seconden die mijn race verpestte. Die straf van vijf seconden en de onnodige pitstop daar aan het einde hebben onze race gecompromitteerd."

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