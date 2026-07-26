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Practice start during Bahrain testing

BREAKING: Formule 1 voegt Grand Prix van Maleisië officieel toe aan huidige kalender

Practice start during Bahrain testing — Foto: © IMAGO

BREAKING: Formule 1 voegt Grand Prix van Maleisië officieel toe aan huidige kalender

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De F1 Grand Prix van Maleisië is terug op de kalender van de koningsklasse van de autosport. Het Zuidoost-Aziatische land vervangt één van de afgelaste wedstrijden in het Midden-Oosten en zal begin oktober worden verreden op het Sepang International Circuit. Merkwaardig detail: de Grand Prix wordt verreden onder de naam: De Grand Prix van Bahrein in Sepang.

Afgelopen februari werd Iran aangevallen door Israël en de Verenigde Staten, waarop Iran reageerde door Amerikaanse bases en andere belangrijke infrastructuur onder vuur te nemen in haar buurlanden. De oorlog resulteerde in de afgelasting van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië. Het leek een paar weken geleden nog rustig te worden en de straat van Hormuz werd weer geopend. Er werd een poging gedaan om de race in Bahrein alsnog in september te organiseren tussen Spanje en Azerbeidzjan, maar ondertussen is het conflict opgelaaid.

F1 en FIA kiezen voor logische keuze met Maleisië

Formula One Management en de FIA hebben ervoor gekozen om naar Maleisië te gaan om in ieder geval één race goed te kunnen maken. Deze race zal op de planning komen voor zondag 4 oktober. Dit valt tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore. Aangezien de race in Bakoe op de zaterdag wordt verreden, is er één extra dag om het F1-circus naar Sepang te laten verhuizen, en Singapore ligt tegen Maleisië aan - een logische keuze dus.

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Er zijn in de geschiedenis al 36 Grands Prix in Maleisië verreden, waarvan negentien onderdeel uitmaakten van de Formule 1 op het Sepang International Circuit. De laatste keer dat het wereldkampioenschap hier reed, was in 2017. Max Verstappen won toen voor Red Bull Racing, nadat hij de Mercedes van Lewis Hamilton wist te verschalken. Maleisië stopte daarna met het organiseren van F1-races, omdat de kosten te hoog waren en het aantal toeschouwers tegenviel. De comeback van het populaire Sepang is dan ook alleen voor 2026 en zal volgend jaar niet op de kalender staan.

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