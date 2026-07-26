Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff voelt de Duitse renstal niet langer de acute noodzaak om Max Verstappen aan te trekken voor de toekomst. De Oostenrijker stelt dat de indrukwekkende doorbraak van Kimi Antonelli de druk om de maatstaf van de sport binnen te halen aanzienlijk heeft verlaagd. Dat laat de leidsman weten in gesprek met de Belgische krant La Dernière Heure.

De afgelopen tijd werd er veel gespeculeerd over een mogelijke overstap van Verstappen naar, maar de Nederlander wil nog altijd niets prijsgeven over zijn toekomst in de Formule 1. Tegelijkertijd beleeft Mercedes een uitstekend seizoen. De negentienjarige Antonelli leidt momenteel het wereldkampioenschap met een voorsprong van 45 punten en heeft al zes overwinningen op zijn naam staan. Hoewel Wolff de deur voor de viervoudig wereldkampioen op een kier houdt, benadrukt de teambaas dat de huidige rijdersbezetting uitstekend functioneert. "Je moet altijd proberen om de beste coureurs in de auto te hebben", aldus Wolff. "Max blijft de maatstaf onder de coureurs, maar we bevinden ons misschien niet meer in de onmiddellijke noodzaak om een coureur van zijn kaliber te rekruteren".

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Voorbereid op de Formule 1

In plaats van te focussen op de korte termijn, wil de formatie uit Brackley juist vooruitkijken naar wie het veld over drie, vijf of tien jaar zal aanvoeren. Wolff wijst daarbij naar het succesvolle opleidingsprogramma van het team. "Daarom hebben we het jonge coureursprogramma opgezet, met kinderen vanaf tien jaar die uitkomen in karts". Antonelli lijkt steeds meer de belichaming van dat succes te worden. De manier waarop de jonge Italiaan met de druk omgaat, maakt grote indruk op zijn teambaas. "De manier waarop hij de pieken en dalen gedurende een seizoen managet", antwoordt Wolff op de vraag wat hem het meest fascineert. "Hij bevindt zich in zijn eigen wereld als hij rijdt. En als hij terugkomt in de pits, is hij ondoorgrondelijk. Hij analyseert alles en gaat vooruit".

De koele houding van de kampioenschapsleider is volgens de Mercedes-topman opvallend. "Hij is de antithese van het stereotype van de zeer emotionele Italiaanse coureur. Hij is gekneed voor de F1", vervolgt Wolff. De voorbereiding van het toptalent begon al op zeer jonge leeftijd, wat volgens de Oostenrijker cruciaal is gebleken. "Voor coureurs op topniveau is natuurlijk talent goed voor negentig procent van de prestaties. De overige tien procent is hard werken". Volgens de mede-eigenaar van het team was de potentie al vroeg zichtbaar. "Bij Kimi begon de voorbereiding op de F1 toen hij acht jaar oud was. En hij was toen al uitzonderlijk". Ondanks zijn jonge leeftijd laat de leider in de WK-stand zich niet snel uit het veld slaan. "Soms heeft hij tegenslagen en slechte races, maar hij zet ze opzij om door te gaan. Niemand had dat verwacht, en zijn teamgenoot al helemaal niet".

Ondanks de lovende woorden kende het team tijdens de recente Grand Prix van Hongarije een moeizamer weekend. Terwijl George Russell uitviel met motorproblemen, kwam Antonelli niet verder dan de vierde kwalificatietijd. De concurrentie leek een inhaalslag te hebben gemaakt met nieuwe onderdelen. De koploper in het kampioenschap maakt zich daar echter nog geen grote zorgen over. "Alle topteams hebben de laatste tijd verbeteringen doorgevoerd en wij hebben al een tijdje geen grote verbeteringen meer gebracht, in ieder geval niet op het gebied van downforce", verklaart Antonelli. "Het is iets wat we verwacht hadden. De andere teams hebben een paar upgrades meegebracht en wij wachten nog steeds tot we de onze kunnen brengen. Het is tot nu toe zeker een lastig weekend geweest".

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