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Coronel, Russell, socials

Coronel weet het zeker: 'Russell heeft niet dezelfde spullen als Antonelli'

Coronel, Russell, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS
3 reacties

Coronel weet het zeker: 'Russell heeft niet dezelfde spullen als Antonelli'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens Tom Coronel wordt George Russell momenteel benadeeld ten opzichte van Andrea Kimi Antonelli. Volgens de analist beschikken de twee Mercedes-coureurs niet over hetzelfde materiaal en is dat volgens hem duidelijk terug te zien in de cijfers, zo vertelt hij bij Viaplay.

De uitspraken komen na een sterke eerste seizoenshelft van Antonelli. Na de Grand Prix van België staat de Italiaan bovenaan in het wereldkampioenschap met 204 punten en zes overwinningen. Russell kende ook een sterke periode met zeges in Australië en Oostenrijk, maar staat momenteel derde met een achterstand van vijftig punten. De Brit liep daarnaast veel schade op door uitvalbeurten in Canada en België.

'Niet dezelfde spullen'

Coronel is ervan overtuigd dat het verschil tussen de twee coureurs niet alleen aan henzelf ligt. "Op de data zie je gewoon dat Russell niet dezelfde spullen heeft als Antonelli. Er is iets aan de hand met de auto van Russell. 1000 procent zeker", zo legt Coronel uit. Die vermoedens worden volgens Coronel versterkt door de recente betrouwbaarheidsproblemen bij de Mercedes van Russell. Waar Antonelli dit seizoen nauwelijks met technische problemen te maken kreeg, op een losgekomen remschild in Silverstone na, kampte zijn teamgenoot meerdere keren met problemen. In Canada viel Russell uit terwijl hij aan de leiding reed en ook in België beschikte de Brit niet over het volledige vermogen.

Mercedes benadrukt dat het duo hetzelfde materiaal en kansen heeft

Ondanks de duidelijke uitspraken van Coronel benadrukt Toto Wolff dat beide kanten van de Mercedes-garage exact hetzelfde worden behandeld. Na het raceweekend op Spa-Francorchamps liet de teambaas weten dat de renstal blijft vasthouden aan volledige gelijkwaardigheid en ook niet gaat denken aan eventuele teamorders.

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