McLaren treedt tijdens het raceweekend in Hongarije in de voetsporen van Ferrari en Red Bull Racing door te experimenteren met de zogeheten Macarena-achtervleugel, zo meldt Motorsport. De renstal komt op de Hungaroring met een langverwacht upgradepakket voor de MCL40, waarmee het team de achterstand op de concurrentie probeert te verkleinen.

De Macarena-vleugel is een opvallende toepassing van actieve aerodynamica. Het bovenste element van de achtervleugel kan 180 graden draaien wanneer de auto in de zogenoemde 'Straight Mode' of 'X-Mode' rijdt. Ferrari testte het concept eerder tijdens de wintertests, waarna Red Bull Racing volgde. McLaren had de vleugel eigenlijk al eerder in Oostenrijk willen inzetten, maar problemen zorgden ervoor dat dit werd uitgesteld. Naast de achtervleugel neemt McLaren ook een aangepaste vloer en meerdere nieuwe aerodynamische onderdelen mee naar Boedapest. De formatie uit Woking hoopt daarmee de opgelopen ontwikkelingsachterstand van twee tot drie maanden op de concurrentie weg te werken.

Artikel gaat verder onder video

Stella hoopt op versnelling in competitiviteit

Teambaas Andrea Stella denkt dat de ontwikkeling van de auto de afgelopen maanden een flinke stap heeft gezet en hoopt dat dit nu zichtbaar wordt tijdens de races. "Het is lastig om de prestaties van Ferrari en Mercedes momenteel te evenaren, maar hopelijk zien we vanaf Hongarije een versnelling in onze competitiviteit", aldus de Italiaan. Ook Randy Singh, senior director of racing bij McLaren, benadrukt dat de nieuwe onderdelen belangrijk zijn in de strijd met de concurrentie. "Ons doel is om alles wat we hebben te maximaliseren, het positieve momentum vast te houden en onszelf in de best mogelijke positie te brengen voor de tweede helft van het kampioenschap", zegt Singh.

De introductie van de Macarena-vleugel brengt echter ook risico's met zich mee. Red Bull Racing kreeg eerder problemen met de werking van de achtervleugel, waarbij de luchtstroom en het sluiten van het systeem niet altijd goed verliepen. Dat leidde onder meer tot spins van Max Verstappen tijdens de races in Oostenrijk en Groot-Brittannië.

Daarom kiest McLaren voor een voorzichtige aanpak. De aangepaste achtervleugel wordt na de eerste vrije training weer verwijderd en zal dit weekend, evenals tijdens de Grand Prix van Nederland, niet volledig worden gebruikt. Als de test succesvol verloopt, kan McLaren de vleugel later dit seizoen inzetten op circuits waar lage luchtweerstand belangrijk is, zoals Monza en Baku.

Gerelateerd